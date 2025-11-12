この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活系YouTuberが警鐘！住信SBIネット銀行“粛清”に「攻略は大見直し」「他の講座で代用する」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気のポイ活系YouTuber・ネコ山氏が、動画『粛清はじまる 住信SBIネット銀行 改悪開始 三菱UFJ銀行 キャンペーン』を公開。住信SBIネット銀行のスマートプログラム改定について、ポイ活民としての視点から辛口に解説した。



ネコ山氏は冒頭、「どーこーもー ほっほっほっほっほっほっ なーにしてくれたんすかもう さっそく解約きましたよ」と軽快に語りつつ、「僕らぽいかつりにとってはね ドコモはほんと相性悪いっすよね」と、今回の改定への不満をぶつけた。



スマートプログラムの新ランク制度については、「今ほとんどの方ねランク2かランク3だと思うんすよ。ランク2がシルバーになります。残高50万以上お金をおかなきゃいけないんすか…ランク3はゴールドで残高100万以上。実質残高100万円ってことっすね」と具体的条件を説明。「これにこだわるのはちょっとね悔しいっすよ」と、本音をのぞかせる場面も見られた。



さらに、「ドコモ大体ねいつもやりっぱないんすよね。銀行っぽいやつだったね昔ねドコモ講座ってあったんすよ。今のD払いの前身みたいなやつです。ドコモ講座やり逃げっすよ…Dスマートバンクこれもねやり逃げなんすよ」と、ドコモ系金融サービスが続々と“撤退”気味である現状にも苦言。「なので僕のDNOバンクのランク攻略。使ってないクレカのスイカ1円チャージでいこうと思います」と、複雑な対策もうかがわせた。



一方、三菱UFJ銀行が展開する「デビットモバイル決済50％キャッシュバック」や「コインプラス初回チャージ最大5000円相当」などのお得なキャンペーンも自ら実践しながら詳しく紹介。「1,500円はね現金っすよ」「5000円ともらえるのはデカいっすよね」と、リアルなポイ活目線で視聴者に呼びかけた。



最後は、「今まで僕ランク上げで 純金積み立てに置いてあったんですけど、もうこれも売っちゃおうと思います。今まで頑張ってくれましたよ。僕欲しいの無料回数だけだったんで、他の講座で代用しようと思います」と総括。「チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。お相手はねこやもでした。バイバイ、またねー」と動画を締めくくった。