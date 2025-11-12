スマートフォンアクセサリーなどを扱うHamee（ハミィ、神奈川県小田原市）は、「HIGHER（ハイアー）」ブランドから、iPhone 17対応「ポケモン HIGHER ハイブリッドケース」を、2025年11月中旬から全国の家電量販店などで順次発売する。

「くさタイプ」「ほのおタイプ」「みずタイプ」全3種

耐衝撃性・耐候性・抗菌性を兼ね備え、黄ばみに強く透明感が長く続くというクリアケース「HIGHER」シリーズから、「ポケモン」デザインのiPhone 17対応ケースが登場する。

背面にプリズム加工を施し、光の入り方や見る角度によって色合いが変化して見えるオーロラカラー。「JIS Z2801」に基づいた抗菌性、2つの落下試験をクリアしたという耐衝撃性を備える。

表面部分に傷や指紋が目立ちにくくなるよう透明なPET素材でコーティングしたほか、側面にはチューブのように張り巡らしたエアクッションを備え、万一の落下からiPhoneを守る。カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計を採用。ストラップを装着できる。

ラインアップは「くさタイプ」「ほのおタイプ」「みずタイプ」全3種。

価格は各3740円（税込）。