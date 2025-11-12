Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂåÍý¿Í¤Ë¡ÖÅÁÀâ¤ÎÊÛ¸î»Î¡×¡ÖÌµºáÀÁÉé¿Í¡×¤éÌ¾¾è¤ê¡¡ÀÜ¸«»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡Ä
¡¡ÅÁÀâ¡¢ÆüËÜ°ì²Ô¤°¡¢ÌµºáÀÁÉé¿Í¡Ä¡£ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊÛ¸î¿Í¤ËàÅÁÀâ¤ÎÊÛ¸î»Îá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¡×ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀÐ´Ý¹¬¿Í»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Ï£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ÇÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊÛ¸î¿Í¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¸µµ¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢³ä¤È¥±¥í¤Ã¤È¤·¤¿·Á¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÜ¸«¤·¤¿ÍÍ»Ò¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£Î£È£ËÅÞ¤ÏÁªµó¤ÎºÝ¤ËÊÛ¸î»Î¤ÎÍÊÎ©¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤ÏÃøÌ¾¤ÊÊÛ¸î»Î·³ÃÄ¤¬¥ï¥¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÂáÊá»þ¤Ï½°±¡Åìµþ£±£µ¶èÊäÁª¤ä»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤ËÆ±ÅÞ¸øÇ§¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤Ç¡¢àÆüËÜ°ì²Ô¤°ÊÛ¸î»Îá¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÊ¡±Ê³èÌé»á¡¢Æ±ÅÞÉûÅÞ¼ó¤Ç»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿Àîºêµ®¹ÀÊÛ¸î»Î¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤Ë³¤³°Î¹¹ÔÃæ¤ÇÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇàÌµºáÀÁÉé¿Íá¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥¢¥È¥à»ÔÀîÁ¥¶¶Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Î¹â¶¶Íµ¼ùÊÛ¸î»Î¤¬Åìµþ¤«¤é¿À¸Í¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÀÜ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¶¶»á¤ÏÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤¬£Î£È£Ë¤Ø¤Î°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤äÃæ±û¶èµÄ¤Ø¤Î¶¼Ç÷¤Ê¤É¤ÇºÛÈ½¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ËÊÛ¸î¿Í¤òÌ³¤á¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤È½·è¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊÅìÃ«µÁÏÂ¡Ë¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î¶¼Ç÷»ö·ï¤Ç¤âÊÛ¸î¿Í¤òÌ³¤á¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏºòÇ¯¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁªÃæ¤Ë°ðÂ¼ÏÂÈþ»á¤Î±þ±ç¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¸©Æâ»ÔÄ¹²ñÍ»Ö¤Î£²£²»ÔÄ¹¤ò¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤·¤¿ºÝ¤ËÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤¿ÆÁ±Ê¿®°ìÊÛ¸î»Î¤âÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤òÀÜ¸«¤·¤¿¡££Á£Â£Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÆÁ±Ê»á¤Ï¡Ö¡ÊÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ËÂáÊáÍýÍ³¤È¤·¤Æ¾Úµò±£ÌÇ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÃÝÆâ»á¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ë¶õÁÛ¤ÇìÊ¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»»ö·ï¤Ç¤Ï°ÛÎã¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÂáÊá¤Ç¡¢³ÆÊÛ¸î»Î¤Î´Ö¤Ç¤âÊÛ¸îÊý¿Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
