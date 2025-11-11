無印良品をこよなく愛するインフルエンサーやESSE読者、社員が選ぶ、納得の2025年ナンバーワン商品をご紹介します。ここでは、キッチングッズ部門、洗濯・掃除グッズ部門のおすすめアイテムを厳選してお届けします。

おすすめのキッチングッズ3つ

毎日の料理に便利なメジャーカップから、ここぞというときに使いたいせいろまで、幅広いキッチングッズをご紹介します。

【写真】目盛りが見えやすくなった計量カップ

●A：大人気のせいろ蒸しが手軽に楽しめる

野菜や肉など具材を入れるだけで、簡単に蒸し料理が完成。

「ほったらかしで調理できて、忙しい日にも助かります。深型なので茶碗蒸しをつくるのにもおすすめです」（良品企画・ハウスウェア担当社員）

・竹材 蒸篭（せいろ）／本体 深型 小 約直径18×高さ8cm ￥1090

・竹材 蒸篭（せいろ）／蓋 小 約直径18×高さ3.5cm ￥690

●B：隠れた名品！目盛りが見やすいメジャーカップ

調味料の色を問わず計量しやすいよう、白とグレーの2色のメモリが。

「大さじ、小さじもこれ1つで完結。調理の手間が減る名品です」（あやのすけさん）

・耐熱ガラスメジャーカップ 大さじ／小さじ計量メモリ付き 100mL 約直径7×高さ7.5cm ￥490

●C：お弁当に革命！ドレッシングを一緒に持ち運べる

フタの内側にソースやトッピングを入れられるカップつき。

「おかずやサラダを入れて、食べる直前に味つけできるからおいしいし、準備もラクチンです」（49歳・宮城県）

・トッピングカップ付ランチカプセル 白 350mL 外寸約直径9×高さ13.5cm ￥590

おすすめの洗濯・掃除グッズ3つ

毎日の家事に前向きになれる、シンプルでおしゃれな洗濯や掃除グッズも集まりました。

●表裏気にせず使えてストレスフリー

裏返す手間のいらない両面タイプの洗濯ネット。

「サイズや形ごとにファスナーとネットの色の組み合わせが違い、識別もしやすいんです」（良品企画・ハウスウェア担当社員）

ループつきで干しやすい！

・ポリエステル両面使える洗濯ネット 大／約50×40cm ￥490 小／約40×35cm ￥390

●インテリアになじむシンプルさが秀逸

出しっぱなしでも目立たず、自立する衣類用のクリーナー。

「サイズ感がちょうどよく、外出前にほこりや糸くずを取るのに便利です」（makoさん）

・衣類クリーナー 約幅6×奥行6×高さ21cm ￥690

●外出先でも活躍！おしゃれなランドリーバッグ

軽くて通気性のよいランドリーバッグ。

「旅先で洗濯するときや海、プール用のバッグとして大活躍。側面のポケットも使いやすいです」（42歳・愛知県）

・ナイロンメッシュランドリーバッグ 小 約幅39×奥行24×高さ40cm ￥1990

※ この特集で紹介したアイテムは、取材時に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横×高さの順に表記しています。