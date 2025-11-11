スジ、バレエスタイルでスラリ美ボディに反響「天使かと思った」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/11/11】韓国の女優・歌手でmiss A出身のスジ（SUZY）が11月9日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つバレエ姿を公開し、話題が集まっている。
【写真】31歳韓国女優「スタイル抜群」バレエでレオタード姿
スジは、バレエスタジオでのオフショットを投稿。トゥシューズを履き、黒のオフショルダーやピンクのタンクトップを合わせたコーディネートや薄いピンクの透け感のあるスカートを合わせ、スラリと伸びた手足が特徴的なスタイルを披露している。
この投稿に「天使かと思った」「可愛すぎる」「美しいバレリーナ発見」「スタイル抜群」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳韓国女優「スタイル抜群」バレエでレオタード姿
◆スジ、美スタイル際立つバレエショット公開
スジは、バレエスタジオでのオフショットを投稿。トゥシューズを履き、黒のオフショルダーやピンクのタンクトップを合わせたコーディネートや薄いピンクの透け感のあるスカートを合わせ、スラリと伸びた手足が特徴的なスタイルを披露している。
◆スジの投稿に反響
この投稿に「天使かと思った」「可愛すぎる」「美しいバレリーナ発見」「スタイル抜群」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】