40歳・小阪由佳、17年ぶり写真集 グラビア愛詰まった最高傑作が爆誕
実業家でタレントの小阪由佳（40）が、19日に17年ぶりとなる写真集『until the end〜裸洗〜』（双葉社）を発売する。
【写真】満面の笑みで…17年ぶりの写真集となった小阪由佳
小阪は、1985年6月27日生まれ、神奈川県出身。「ミスマガジン2004」グランプリを受賞。その後、CM、バラエティー番組、ドラマ、映画に多数出演。09年に芸能界引退後は、保育園プロデュースやメンタルコーチングなどさまざまな資格を取得し幅広く活動。現在、「株式会社グラビアアイドル」を立ち上げ、代表兼タレントとして芸能界復帰を果たす。
40歳になって初めての撮影となった本作で、小阪が見せてくれるものとは何か。「株式会社グラビアアイドル代表取締役社長」としても活躍する彼女の決意と覚悟、そして何よりグラビア愛が詰まった最高傑作がここに爆誕する。
【写真】満面の笑みで…17年ぶりの写真集となった小阪由佳
小阪は、1985年6月27日生まれ、神奈川県出身。「ミスマガジン2004」グランプリを受賞。その後、CM、バラエティー番組、ドラマ、映画に多数出演。09年に芸能界引退後は、保育園プロデュースやメンタルコーチングなどさまざまな資格を取得し幅広く活動。現在、「株式会社グラビアアイドル」を立ち上げ、代表兼タレントとして芸能界復帰を果たす。
40歳になって初めての撮影となった本作で、小阪が見せてくれるものとは何か。「株式会社グラビアアイドル代表取締役社長」としても活躍する彼女の決意と覚悟、そして何よりグラビア愛が詰まった最高傑作がここに爆誕する。