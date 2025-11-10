ガバッと着るだけでOK！【ZARA】大人の体型隠しにも◎「おしゃれ見えケープ」

パッと着映えるアウターを探しているなら、【ZARA（ザラ）】のケープに注目してみて。今回は、大人コーデに取り入れやすそうなアイテムを厳選してご紹介します。トレンド感と上品なエレガンスを兼ね備え、羽織るだけでエフォートレスなおしゃれが決まる予感。流れるようなラインとゆったりとしたシルエットが、気になる部分を自然にカバーしてくれるのも注目ポイントです。

羽織るだけでコーデに華やかさを添える一枚

【ZARA】「ジャカードロングケープ」\9,990（税込）

ジャカード織りの柄と風合いが魅力的な、ロング丈のケープ。トレンド感のあるワインレッドの色合いが、大人っぽさを引き立てながら装いをぐっと華やかに見せてくれます。オープンフロントなので、バサッと肩にかけるだけで軽やかに決まりそう。腰まわりが隠れる丈感で、体型カバーも期待できます。カジュアルなデニムやウエストマークしたニットワンピに重ねても素敵かも。

さりげなくリッチなムードを添える本革ケープ

【ZARA】「レザーフリンジケープ」\45,990（税込）

柔らかな羊革を使用したレザーケープは、ラフなクールさと高級感を兼ね備えた一枚。深みのあるブラウンが大人の魅力を引き立て、カジュアルにもエレガントにもマッチしそうです。デコルテを美しく見せる開きのあるデザインで、コーデに抜け感もプラス。丁寧なステッチがさりげないアクセントとなり、シンプルながら存在感のある仕上がりに。歩くたびに揺れるフリンジも、優雅でドラマティックなムードを添えてくれそうです。

端正なシルエットが大人カジュアルに映える

【ZARA】「トグルボタン付きデニムケープ」\8,590（税込）

デニム素材のケープは、程よいハリ感のある端正なシルエットが魅力。立体的なフォルムで肩まわりがすっきり見え、カジュアルながら上品なムードを漂わせます。ハイネックにトグルボタンをきかせたデザインは、アクセントになりつつコーデにきちんと感もプラス。ショート丈でバランスが取りやすく、きれいめパンツやIラインスカートとも好相性の予感です。デニムオンデニムでまとめるなら、今季注目のフレアやストレートシルエットで合わせるのがおすすめ。

抜け感と華やかさを両立するチェックケープ

【ZARA】「チェック柄スカーフケープ」\6,590（税込）

軽やかな素材感で、トップス感覚で着られるケープ。チェック柄にカーキ系の配色が、旬の雰囲気を纏った華やかさを添えます。大きく開いたネックラインとスカーフ風のリボンディテールは、首やデコルテの華奢見えを狙えそう。ゆったりシルエットなので、気になるボディラインも自然に包み込んでくれるはず。デニムでカジュアルに寄せても、同系色のボトムスで上品にまとめても好印象の予感。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：Kae.S