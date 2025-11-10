高岡早紀「これ最高にいいよ」と太鼓判のキッチンバサミ「すっごいよく切れる」

女優として活躍中の高岡早紀さん。50歳からスタートされた個人のYouTubeチャンネルでは、家族との暮らし・お料理・ファッションなど、憧れのライフスタイルを披露されています♪そんな高岡さんが、『【大人買い？！】高岡早紀がロフトで約4万円分お買い物 人気のキッチングッズから最新コスメまで！普段自宅で使ってるアイテムも続々登場します』という動画を投稿。この中で、高岡さんが普段から愛用しているキッチングッズを教えてくれました♪

【関連】【無印良品】高岡早紀「なかなかこの値段で売ってない」“万能スプレー”を絶賛「使いやすい、すごく！」

ロフトの売り場で高岡さんが「これ最高にいいよ」とコメントしたのがこちらの商品！

◼︎ほうき＆ちりとり＆ポール

貝印株式会社 / 料理家の逸品 カーブキッチンバサミ 税込4,400円（公式サイトへ）

野菜や肉、加熱した食材まで、様々な食材のカットが得意なキッチンハサミ。

食材を切ることに適したカーブ状の刃先は、食材を逃がすことがなく使いやすさ抜群。厚みのあるお肉料理もらくらくカットできるんだそう♪

テーブル上での切り分けにも使えるようなスタイリッシュなデザインも魅力ですね。

◼︎肉の下処理などにも便利

高岡さんは「普通の（キッチン）ハサミなんだけど、鶏のたとえば関節とか切ったりするじゃない？すっごいよく切れる！」と、普段から愛用している様子でコメント！

そして「このカーブがいいんだと思うんだけど、すごく良い！」と、使い勝手抜群だと教えてくれました♪

■動画もチェック

動画では、高岡さんがロフトでさまざまなアイテムを吟味しながら購入する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。