欧州で確実に成長！世界水準に割って入れる20歳大器、森保J初参戦前に決勝弾「代表に繋がる」「１−０で勝つのは強いチームの証」
現地11月９日に開催されたベルギーリーグ第14節で、７人の日本人選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）が、スタンダール・リエージュとホームで対戦。１−０で接戦を制し、４位をキープした。
「１−０で勝つのは強いチームになってる証だと思う。すごく良い試合ができた」
そう胸を張ったのは、66分に今季４点目となる決勝点を挙げた後藤啓介だ。今夏にアンデルレヒトからレンタルで加入した20歳は、ペナルティエリア内でセカンドボールに反応し、左足でねじ込んだ。
「こぼれ球は狙っていたというか、リエージュ対アンデルレヒトを見てた時に、キーパーがこぼして攻めていたのを見ていたので。こぼれ球を狙って走っていたら、ラッキーな形でボールが転がってきて、あとはもう本当決めるだけって感じ」
後藤は今月、森保ジャパンから初招集を受けた。インタビュアーからの「今回の得点で、代表でやっていく自信はよりついた？」という問いには、「代表に繋がるゴールだったなと思う」と回答。その上で、次のような強い覚悟を示した。
「それよりもしっかり勝てたことが重要。しっかり４位キープできたことも良いことだし、２連勝できたこともすごく良いことだと思う。
自分自身は代表活動をしてくるので、そこで得た刺激、経験を代表ウィーク明けにシントの試合で活かしていきたいし、チームに還元していかないといけない。まずは３連勝できるようにしっかり準備して、自分は代表ウィークを頑張っていきたい」
日本代表を率いる森保一監督はメンバー発表会見で、後藤について「ヨーロッパの舞台で監督に評価され、レギュラーとして安定して試合に出ている。確実に成長している。（前線には）すでに世界水準の選手がいるが、そこに割って入れるだけの（実力があり）、ワールドカップに向けて、その後に成長して、日本のために戦力になってくれるという期待を込めて招集した」と語った。
191センチのサイズを誇るロス五輪世代の大器は、勢いそのままに森保ジャパンでもゴールを奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】森保ジャパン初参戦の20歳が決勝弾！
