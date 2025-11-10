赤西仁、KAT-TUNラストライブへの差し入れ話題「もしかして…」「センス抜群」中丸雄一が舞台裏公開
【モデルプレス＝2025/11/10】元KAT-TUNの中丸雄一が11月9日、自身のInstagramを更新。元メンバーで歌手の赤西仁からの差し入れを公開し、反響が寄せられている。
【写真】赤西仁、KAT-TUNライブ楽屋での差し入れショット
同グループは3月31日をもって解散し、11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムにてラストライブ「Break the KAT-TUN」を開催。中丸は「赤西さんよぉ、差し入れありがとう！」とコメントし、楽屋での赤西の写真を投稿。椅子に座った赤西の横には、黒の紙袋4つとオレンジ色の紙袋1つが並べられており、ライブの舞台裏での様子がうかがえる。
なお、赤西は同ライブを観覧し、自身のInstagramには観客席から同ライブを見守る姿を収めた写真やメンバーとの4ショット、中丸のソロショットなどを公開していた。
赤西の紙袋にあるロゴや袋に入っている箱から、差し入れがシャンパンではないかと推測する声がネット上では多数寄せられ、「粋な差し入れで感動した」「センス抜群」「もしかしてライブ中にメンバーが飲んでたシャンパンって仁くんの差し入れ？」「めっちゃ胸熱展開」「4つの紙袋ってことは田口（淳之介）くんの分も用意してたのかな？」「貴重な差し入れショット見せてくれてありがとう」などと話題を呼んでいる。
KAT-TUNは2001年に結成し、2006年3月22日にシングル「Real Face」、アルバム「Best of KAT-TUN」、DVD「Real Face Film」の3作同時発売でデビュー。赤西は2010年7月に脱退した。（modelpress編集部）
