100均で買って大正解！もう使い捨てしない！繰り返し洗って使えるクッキングシート

お菓子やパン作りなどに使うクッキングシート。使い捨てのタイプだと、どうしても非経済的です。そこで今回ご紹介するのが、ダイソーの『くりかえし使えるクッキングシート』。洗って繰り返し使えるから使い捨てする必要がなく、使い心地もバツグン！最近買って大正解だったキッチングッズです。

商品情報

商品名：くりかえし使えるクッキングシート

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：33cm×33cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480749532

使い勝手が良すぎ♡『くりかえし使えるクッキングシート』

お菓子やパン作りなどに使うクッキングシート。調理や汚れ防止などに便利なアイテムですが、使い捨てのタイプが多いので、すぐに使い切ってしまって経済的ではないなぁと、いつも思っていました。

そんな悩みを解決してくれたのが、こちら。最近ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『くりかえし使えるクッキングシート』です。クッキングシートで繰り返し使えるのって、画期的ですよね！

このシートをよく見てみると、目が詰まっていて手触りがさらっとしています。グラスファイバーとポリテトラフルオロエチレンという、なんだか舌を噛みそうな名前の素材で出来ています。クッキングシートは半透明の白色が多い印象ですが、黒色だと劣化が目立ちにくくて、使い勝手が良さそうです。

耐熱温度は260℃と十分。一般的なクッキングシートと同様に、電子レンジ、オーブン、フライパンなどの調理器具で使用できますが、直火やグリル、トースター、食器洗浄機は使用不可です。

焦げ付きにくくて、お手入れ簡単！洗って何度も使えるのがスゴイ！

実際に使うときは、シートをレンジに入るサイズにカットしました。くり返し使えるのに、はさみで手軽に切ることができるのは、ありがたい仕様です。ケーキ型に合わせてカットするのもオススメです。

筆者は、こんな感じでシートの上に卵を落とし、目玉焼きを電子レンジで調理してみました。シートに卵をのせ、黄身が破裂しないように楊枝で穴を空けた状態でレンジで温めると…？

バッチリ目玉焼きが完成。目玉焼きをシートからはがす際は、さすがに、ふちの部分には卵の一部がくっついてしまいましたが、黄身の部分は崩さずにはがせましたよ♪レンジ内の汚れを防止してくれる上に、焦げつきにくいから、調理に使う際もノンストレスです。

使用後は軽くこすって水で流したら、あっという間にキレイになりました。商品の説明書きのお手入れ方法によると、もちろん食器用洗剤で手洗いしてもOK。そのあと乾燥させれば、また使えるようになるようです。

今回は『くりかえし使えるクッキングシート』をご紹介しました。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。