田中碧が7試合ぶりに出番なし…リーズはN・フォレストに逆転3発被弾、直近5試合で4敗目
[11.9 プレミアリーグ第11節 N・フォレスト 3-1 リーズ]
プレミアリーグは9日、各地で第11節を開催した。リーズはノッティンガム・フォレストに1-3で敗れて2連敗となり、直近5試合で4敗目と苦しんでいる。MF田中碧は3試合ぶりに先発から外れ、怪我明け後初のベンチ入りだった第4節以来となる出番なしに終わった。
リーズは前半12分、相手のCKからFWイゴール・ジェズスにシュートを放たれるとDFに当たってコースが変わり、ゴールに向かう。それでもGKルーカス・ペリがスーパーセーブで凌いだ。すると同13分、MFノア・オカフォーが敵陣でルーズボールを拾って速攻を仕掛けると、MFブレンデン・アーロンソンを経由してFWルーカス・ヌメチャがペナルティエリア手前から右足一閃。これがゴールネットに吸い込まれて先制した。
ところがリーズは直後の前半15分、MFダン・エンドイェのクロスをGKペリが弾くも、こぼれ球をMFイブラヒム・サンガレに押し込まれてすぐさま追いつかれた。前半はそのまま1-1で終了した。
N・フォレストは後半4分、ペナルティエリア右深くまで入ったエンドイェの折り返しをジェズスが合わせるも、相手の懸命なブロックに遭った。ただ押し込むN・フォレストは後半23分、MFオマリ・ハッチンソンのクロスをMFモーガン・ギブス・ホワイトが頭で合わせてついにリードを奪った。
追いかけるリーズは後半34分、MFダニエル・ジェームズがゴール左を狙ってカーブをかけたシュートを放つも、GKマッツ・セルスの好セーブに阻まれた。同40分には左CKをFWドミニク・カルバート・ルーウィンが頭で合わせたが枠の左に外れた。
そうして迎えた後半43分、同37分に入ったばかりのDFジャック・ハリソンがハッチンソンを倒してN・フォレストにPKを献上。N・フォレストのMFエリオット・アンダーソンがこれを決めて勝負ありとなった。
