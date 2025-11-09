え、すごくない？ YouTubeチャンネル「ポンタポンタ」では、ケージの狭い隙間から外へ脱走してしまう子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「すごいきれいに脱走しててビックリ」「かわいすぎて繰り返し見ちゃう」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが「きいちゃん」を真似するも“脱走失敗”で糸目になっちゃう白い子猫の表情です！

母猫「え、あの細い隙間を通ったニャ？」

注目を集めたのは「母猫の心配をよそに子猫がケージから脱走する瞬間を捉えた」という動画。ある日、鍵しっぽの子猫「きいちゃん」が、なぜかケージの外へ出ていることに気付いた飼い主さん。真相を探るべく設置されたカメラが、ケージの隙間に頭をねじ込むきいちゃんを映したところから動画が始まります。

気合いを入れるように大きく鳴いたきいちゃん。格子の隙間からスポリと頭を飛び出させ、そのままケージの外へと脱出してしまいました……！

きいちゃんの鮮やかな脱出劇に、飼い主さんは「マジか」と驚愕。ケージ内に残されたお母さんや兄弟たちも「え、あの細い隙間を通ったニャ？」と目を見開き、きいちゃんを見つめます。白い子猫がきいちゃんの真似をして格子をすり抜けようとしますが、この子は頭が大きく脱出に失敗。格子に顔を引っ張られて糸目になっている様子が、とても愛くるしいですね。

ケージの外を楽しげに駆け回るきいちゃん。お母さんが手を伸ばし、「早く帰って来ニャさい」ときいちゃんの体を捕まえますが、きいちゃんは「もっと遊びたいニャ！」と逃げ出してしまいます。心配そうなお母さんをよそに、この後もきいちゃんはしばしの自由を謳歌（おうか）したのでした。

動画を見た人たちからは、「きいちゃんが脱走した瞬間、他の子たちがあ然とした表情をして面白かった」「真似して出ようとしてるのもすこぶるかわいい」などのコメントが上がっていました。きいちゃんの小さな冒険を、ぜひ動画で確認してみてくださいね。