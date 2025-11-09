11月8日、テレビ朝日系で放送しているスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』が、現在出演中のゴジュウユニコーン・一河角乃役を演じたグラビアアイドル・今森茉耶の降板を発表した。

「同シリーズをめぐり、今年9月、メインキャストの今森さんと、主人公・ゴジュウウルフの“中の人”を務めていたスタントマンで俳優の浅井宏輔さんが不倫関係にあったと、『週刊文春』が報じています。プロサッカー選手との二股疑惑まで飛び出し、世間に衝撃を与えました。

報道直前には、持病の悪化を理由に、浅井さんの番組降板が発表されています。腰を悪くしているのは知られていましたが、突然の降板にファンがざわついていた最中の不倫報道でした。放送中に戦士同士のスキャンダルが出るというのは異例のことで、ファンからは怒りの声が噴出していたんです」（芸能記者）

騒動をうけ、今森も責任を取る形となったようだ。公式サイトによると、制作の東映から「出演者の今森茉耶さんに20歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい」と申し出があったという。

さらに、今森の所属事務所もサイトを更新し、今森の未成年飲酒について「重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と、契約解除に至ったことを発表した。

Xでは、今森への厳しい処分に「自業自得」と断じる声に加え、シリーズ最後の作品に泥を塗ったことへの失望が続出している。

《よりにもよってヒーローを演じる役者がこれは本当に最悪すぎる…子供たちの夢と憧れを踏み躙る行為を、えげつないレベルであろう倍率のオーディションで選ばれた上でやってしまえる人間性、マジで理解できない 歴史あるヒーローシリーズに泥を塗りすぎ》

《最後の最後でこれは酷すぎる。》

ファンの怒りももっともだろう。50年にわたり放送が続いてきた「スーパー戦隊シリーズ」は、現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』をもって終了することが、10月末に報じられている。

「放送終了の決断の裏には、少子化の影響により、イベントや映画化等で得られる収益と、番組制作費が釣り合わなくなっていたことが理由としてあがっています。しかし、出演者同士の不倫が報じられたタイミングだったため、そうした騒動と結びつける声も一定数あがっていました。何より、最後の作品でスキャンダルを起こしたことで、戦隊ファンからすれば不快感がつのる一方でしょうね。

そんななかで、今森さんのXアカウントにはすでにカギがかけられており、Instagramは投稿が削除されています。早すぎる動きですが、彼女の痕跡が次々と削除されている状態です」（芸能記者）

9日には、2週ぶりに『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の放送がおこなわれたが、OPにも放送中の映像でも、今森の姿はなし。戦闘シーンのみ、変身後のスーツ姿のゴジュウユニコーンが登場していた。すべてを失ったいま、今森は何を思うのか……。