「ドーラト・アーバード庭園」の採風塔＝2025年5月、イラン・ヤズド（共同）

イラン中部の砂漠地帯に位置する古都ヤズドに「バードギール」と呼ばれる「採風塔」がある。夏季の昼間の平均気温が40度を超える灼熱下、電力に頼らず住宅に風を取り込んできた「天然の空調設備」だ。電力不足に直面するイランで、古代から受け継がれる技術が再び注目されている。（共同通信テヘラン支局＝上松亮介）

2017年に世界遺産に登録された歴史都市ヤズド。外国人観光客も多数訪れる国内随一の名所だ。世界遺産の構成資産の一つ「ドーラト・アーバード庭園」に足を運ぶと、高さ約34メートルの採風塔が眼前に現れた。

採風塔内のダクトの下に立つと、頭上から風が降りてきた。冷たい空気は下降し、暖かい空気は上昇する「煙突効果」を生かした技術だ。塔の最上部に開口部を造ることで、砂ぼこりの混入を防ぐ効果もある。日差しで熱せられた体が一瞬で冷やされる。

イランでは近年、発電施設の整備が遅れるなどの理由で電力不足が深刻化。夏季を中心に全土で計画停電が実施されている。採風塔目当てに訪れた会社員の男性は、地元の西部カズビーンでは毎日3〜4時間停電すると訴え「この技術を何とか生かせないだろうか」と話した。

街のあちこちで採風塔が見られるが、冷房機器が普及した現代に実用されているものは数少ない。ヤズド出身で、観光ガイドのアミルホセイン・タバタバイさんは「私たちの歴史の一部だ」と誇らしげに語る一方、価値が分からず取り壊す人も多い現状を嘆く。

ヤズド大学はイラン固有の遺産としての採風塔の保護を進めるため、2017年に研究拠点を設置した。代表を務めるソマイェ・シャフリ教授によると、採風塔の原型がアケメネス朝時代に発明され、市内には約3千以上の採風塔が残る。

シャフリさんは、深刻化する電力不足を解決する可能性を秘めているとし「研究発展の助成金を出すなど、政府にはもっと関与してほしい」と話した。

街中にそびえる採風塔。外国人観光客の目も引いていた＝2025年5月、イラン・ヤズド（共同）

街中に溶け込む採風塔＝2025年5月、イラン・ヤズド（共同）

採風塔について説明するヤズド大学のソマイェ・シャフリ教授＝2025年5月、イラン・ヤズド（共同）