前田敦子写真集、芸能生活20周年の集大成♡ウィーンで描く愛と成熟の瞬間
国民的アイドルから俳優へ--そして今、前田敦子さんが“表現者”として迎える節目の年。芸能活動20周年を記念し、「これが最後」と語るメモリアル写真集の発売が決定しました。撮影地は、歴史と音楽が息づく中欧ウィーン。14年ぶりの写真集で、大人の女性としての美しさと“恋する切なさ”を丁寧に写し出しています。
前田敦子、14年ぶりの写真集で大人の美を開花
©︎講談社 撮影／北岡稔章
AKB48時代、“絶対的センター”として国民的な人気を誇った前田敦子さん。2025年に芸能活動20周年を迎える彼女が、34歳となった今、14年ぶりに新たな写真集を発表します。
本作では、心身ともに磨き上げられた美しさが際立ち、ストイックな努力の結晶とも言える一冊に。
「もう一度やってと言われても、きっともうできない」と本人が語るほど、徹底した体づくりと自己表現への覚悟を込めた渾身の撮影が実現しました。
ウィーンで描く“大人の恋”。芸術としての写真集
©︎講談社 撮影／北岡稔章
テーマは「大人の恋」。ウィーンの街並みを舞台に、愛する人と過ごす儚くも美しい時間を描きます。
コンセプト設計から衣装・メイクまで、彼女とクリエイティブチームが一体となって創り上げた作品は、もはや芸術そのもの。
©︎講談社 撮影／北岡稔章
女性らしさを引き立てるスタイリングや繊細なランジェリーも多数登場し、「挑戦してみたい」と思わせるファッション性も魅力です。過去最大の露出に挑みながらも、品と感情が共存する“大人の表現”が印象的です♡
書誌情報と刊行予定
©︎講談社 撮影／北岡稔章
©︎講談社 撮影／北岡稔章
『前田敦子写真集（タイトル未定）』は講談社より2026年に発売予定。撮影は北岡稔章氏が担当し、A4判・144ページの大ボリュームで収録。
定価は3,300円（税込）。刊行を記念したお渡し会も開催予定で、詳細は公式X（＠atsuko_book）にて発表されます。
“表現者・前田敦子”が魅せる、最後の煌めき
20年の歩みを経て、新たなステージに立つ前田敦子さん。ウィーンの光の中で映し出されたのは、成熟した女性のしなやかな強さと、恋する瞬間の儚さでした。
「これが最後」と語る彼女の覚悟と美しさが詰まった一冊は、見る人の心を静かに震わせることでしょう。今、この瞬間の前田敦子を、永遠に刻むような写真集です♪
