フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯第2日は8日、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。女子フリーでは坂本花織（シスメックス）が、150.13点をマーク。今季世界最高となる合計227.18点で2年連続4度目の優勝を飾った。4度優勝は浅田真央に並ぶ歴代2位タイ。12月4日開幕のGPファイナル（愛知）進出も決まり、2026年ミラノ・コルティナ五輪へ前進した。

2022〜24年に世界選手権を3連覇した坂本が、貫禄の滑りを見せた。7日のショートプログラム（SP）は77.05点で首位発進。2位のサモデルキナ（カザフスタン）に9.3点差をつけて迎えたフリーでも、隙を見せなかった。

「愛の讃歌」に乗ってジャンプを次々に成功。完璧な演技を締めくくると、笑みを浮かべながら両腕を振り下ろした。

場内での優勝インタビューで、坂本は「地元関西での国際大会ということで身近な方々に見ていただけるチャンスだった。いい演技ができてホッとしてます。（今季世界最高得点は）えっ、そうなんですか。あらまぁ〜」と話した。

今季限りでの現役引退を表明。自身にとって最後のNHK杯で好演技を披露し、浅田真央に並ぶ4度目の優勝を飾り、伊藤みどりの6度優勝に次ぐ歴代2位となった。

GPシリーズ初戦のフランス大会で2位に入り、今大会優勝で12月のGPファイナル進出も決定。GPファイナルは2026年ミラノ・コルティナ五輪の選考にも関わる重要な舞台となるため、3大会連続の五輪代表にも前進した。

青木祐奈（MFアカデミー）は合計183.31点で6位、樋口新葉（ノエビア）は合計168.27点で9位だった。



