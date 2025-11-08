首位鹿島を勝点１差で猛追！ 柏が名古屋に１−０で競り勝つ。４連勝で10戦負けなし
J１の35節終了時点で、首位は勝点67の鹿島。２位は１ポイント差で追う柏。11月８日に第36節が開催され、鹿島はホームで横浜FCに２−１の勝利を収める。優勝争いのライバルが白星を掴んだゲームから約２時間後、柏はホームで名古屋と対戦した。
前半はスコアボードを動かせなかった。ボール支配率で上回り、チャンスも作ったが、ネットを揺らすまでには至らず。
迎えた後半、47分に柏が均衡を破る。右サイドを突破した原田亘のグラウンダーのクロスが相手のオウンゴールを誘い、先制に成功する。
これで勢いづいた柏が、さらに追加点を狙いにいく。トランジションの強度を高くキープし、リスクマネジメントは怠らず、攻守両面でタフに戦う。
結局、２点目は奪えなかったものの、名古屋の反撃をシャットアウトして１−０の完封勝ち。これで柏は４連勝＆10戦負けなし。勝点を69に伸ばし、１ポイント差で鹿島を猛追する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
