脱・税理士の菅原氏が警鐘！逃げ得は通用しない現実『違反金滞納で118万円一斉徴収！国を敵にすると痛い目にあいます！』

『違反金滞納で118万円一斉徴収！国を敵にすると痛い目にあいます！』と題した動画で、脱・税理士の菅原氏が登場。埼玉県警による違反金滞納者への一斉徴収と車両差押えのニュースを起点に、視聴者から寄せられた経営・税務の疑問へテンポよく切り込んだ内容だ。



冒頭、菅原氏は「男女44人から118万9,000円の違反金を一斉徴収。年齢は21歳から59歳、給与差押えも実施されている。逃げ得は許さない姿勢が明確だ」と最新事情を整理。自身も短時間の駐停車で高額な違反金を負った経験を引き合いに「数分でも油断は禁物」と釘を刺す。速度違反の実例にも触れ、罰金や講習といった負担の大きさを率直に語った。



後半はQ&A。まず「倒産防止の掛金を個人からマイクロ法人へ引き継げるか」については、支払い継続は可能だが損金・益金の引継ぎは不可と説明。個人時代の積立分は個人の所得として整理されるため、法人の赤字とぶつける前提の設計は成り立たないと注意した。



「税務調査官の誤りで重加算税まで納税。後から返金は可能か」には、「裁判しない限り基本的に難しい」と現実を直視する回答。調査現場での安易な署名は不利に働くため、対応時は記録と専門家への相談が不可欠とした。あわせて「税理士を変えると調査が来る」という噂は根拠がなく都市伝説だと一刀両断している。



労務の問いでは「副業禁止の大企業に勤めつつ年120万円の副業はバレにくいか」に対し、「甘い認識である」と明確化。大規模組織でもチェックは分担されており、発覚時の処分は評価や規程次第で厳格になり得ると指摘した。職場相談では、問題上司が蔓延する環境からは速やかな離脱を勧め、長期的な悪影響を避ける視点を提示した。



経営論点では「黒字倒産はなぜ起こるか」に対し、不良在庫などの資産計上で損益が黒字に見えても、現金が出ていく構造を解説。在庫の質と回転、資金繰りの管理が銀行評価を左右すると述べた。



各Q&Aの具体例ややり取りのニュアンス、現場での判断基準は動画内でより立体的に語られている。本編は、税務・労務の実務判断に迷いがちな個人事業主や中小経営者にとって、現場感のある判断材料を得られるため有用な指針となるはずだ。