元モーニング娘。メンバーで女優の久住小春が、11月6日までにInstagramを更新。美しい背中があらわとなったニット姿を披露し、ファンから絶賛の声があがっている。

《eill・スキ》とだけつづった久住は、シンガーソングライターeill（エイル）の楽曲『スキ』をバックに流しながら、背中がパックリと開いたニット姿で、ときおり髪をかき上げながら、カメラに向かって上目遣いで笑みを浮かべるなどの艶やかな動画を公開。20秒ほどの動画の最後には、右手でOKサインを出していた。

「久住さんは2005年、中学1年生でモーニング娘。に加入。2006年4月にアニメ『きらりん☆レボリューション』（テレビ東京系）の月島きらり役で声優デビューし、同年7月には同アニメの主題歌『恋☆カナ』で早くもソロデビューを果たすなど、活躍していました。

2009年12月にモーニング娘。を卒業し、モデルに転身。2011年から2015年まで女性ファッション誌『CanCam』の専属モデルを務め、2017年には上戸彩さんら女優が多く所属するオスカープロモーションに移籍し、2024年1月から放送されたドラマ『瓜を破る〜一線を越えた、その先には』（TBS系）でドラマ初主演を果たすなど、現在は女優業をメインに活動しています」（芸能記者）

Instagramのコメント欄には

《洋服から見える背中が眼福》

《背中綺麗過ぎて〜〜》

《背中セクシー可愛すぎ》

など歓喜の声があがっている。

前出の芸能記者が言う。

「久住さんは2025年4月、『FRIDAYデジタル』で、若手社員でも年収数千万円といわれる一流外資系企業に勤めるエリートサラリーマンと、都内の高級エスニック料理店でデートする様子などを報じられました。背中パックリ動画はファンにとってはうれしいことですが、熱愛の行方も気になるところですね」

2025年10月には連続ドラマ『御社の乱れ正します! 2』（BS-TBS）にもゲスト出演しており、私生活のみならず、女優としても順調のようだ。