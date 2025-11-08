食楽web

●歯のホワイトニング施術後のアフターケアを自宅で手軽にできる、プロユースのケアラインが一般発売。白く美しい歯を持続させるための頼もしいアイテムをご紹介します。

毎日、飲食を繰り返していると、歯には着色汚れが付着してしまうもの。歯磨きだけはどうしても落としきれず、歯のホワイトニング施術をしている方も多いのではないでしょうか？

ホワイトニングの効果をできるだけ長く続けさせるためには、施術後のケアが大切。今回は、その“アフターホワイトニング”に着目したオーラルケアアイテム「WOT.85(ウォット ハチゴー)」をご紹介。歯科医院でのメンテナンスに、ホームケアをプラスしてみませんか？

プロのために開発されたオーラルケアアイテム「WOT.85」

歯科医療関係者向けに開発された「WOT.85」

『株式会社将建築設計』が展開する「WOT.85」は、ホワイトニング施術後、その効果を持続させるためのアイテムとして、歯科医療関係者向けに開発したオーラルケアブランドです。

もともと歯科医院に特化した建築デザインなどを行う同社が、クリニックの施術効果をバックアップできるホームケア製品を企画。そこで、スキンケアライフスタイルを提案する『OSAJI』のディレクター・茂田正和氏とともに開発し、2024年に「WOT.85」が誕生しました。

プロフェッショナル用の新ブランドとして発表されたのち、2025年7月からは歯科医療機関だけでなく、オンラインストアでも購入が可能に。誰でも気軽に、プロユースのアイテムを取り入れられます。

ホワイトニングの効果を持続させるための「アフターホワイトニング」という発想

シンプルで洗練されたデザインの「WOT.85」シリーズ

気になる口の中のネバつきや口臭、歯周病の原因といわれるのが「バイオフィルム」。数種類の細菌により増殖した膜状の付着物で、歯垢（プラーク）もそのひとつです。

「WOT.85」シリーズは、「TOOTH GEL」と「MOUTH WASH」の２アイテムを展開。海藻由来成分「ミルテクト」（湿潤成分ミルエキス）が歯の表面をコーティングし、バイオフィルムの形成を抑制します。さらに、ステインや菌の付着を防ぐことで、白い歯と健やかな口腔環境をキープします。

ホワイトニング施術後の歯のケアアイテム「TOOTH GEL」（120g）3080円

「TOOTH GEL」は、健康的な白い歯を叶えて口腔環境を整える歯磨きジェルです。歯科医院でのホワイトニング施術後の「アフターホワイトニング」ケアにも最適。ポンプタイプで使いやすく、衛生面も安心です。

「TOOTH GEL」を歯ブラシにとりブラッシング。天然精油を使ったマイルドミントフレーバーで使用後もさわやか

また、「MOUTH WASH」は、口臭予防や歯の着色汚れに注目した濃縮タイプのマウスウォッシュ。海藻由来成分「ミルテクト」が、ブラッシング後の歯の表面をコーティングし、アルコールフリーのマイルドな使用感と爽やかなフレーバーが口内をリフレッシュします。

「MOUTH WASH」（100ml）3080円、海藻由来成分「ミルテクト」が歯の表面をコーティング 【食楽web】

健康的な白い歯と整った口腔内環境を目指すため、「TOOTH GEL」と「MOUTH WASH」セット使用がおすすめ。また、シンプルでミニマルなデザインは、どんな空間にもすっきりとなじみます。

天然精油を使用したシトラスミントフレーバーが息をリフレッシュ

「WOT.85」シリーズでオーラルケアを習慣化して、美しい口元で健やかな毎日を目指してみませんか？

●DATA

WOT.85

https://wot85.com/