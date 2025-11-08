ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３１６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間12:16）（日本時間01:16）
ダウ平均 46596.06（-316.24 -0.67%）
ナスダック 22603.37（-450.62 -1.95%）
CME日経平均先物 49870（大証終比：-440 -0.88%）
欧州株式7日GMT16:16
英FT100 9681.11（-54.67 -0.56%）
独DAX 23534.31（-199.71 -0.84%）
仏CAC40 7947.94（-16.83 -0.21%）
米国債利回り
2年債 3.527（-0.029）
10年債 4.066（-0.018）
30年債 4.679（-0.001）
期待インフレ率 2.275（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.663（+0.013）
英 国 4.459（+0.026）
カナダ 3.144（+0.040）
豪 州 4.352（-0.014）
日 本 1.674（-0.006）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.63（+0.20 +0.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4003.40（+12.40 +0.31%）
ビットコイン（ドル）
100496.50（-584.16 -0.58%）
（円建・参考値）
1537万9984円（-89400 -0.58%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
