ＮＹ各市場　１時台　ダウ平均は３１６ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間12:16）（日本時間01:16）
ダウ平均　　　46596.06（-316.24　-0.67%）
ナスダック　　　22603.37（-450.62　-1.95%）
CME日経平均先物　49870（大証終比：-440　-0.88%）

欧州株式7日GMT16:16
英FT100　 9681.11（-54.67　-0.56%）
独DAX　 23534.31（-199.71　-0.84%）
仏CAC40　 7947.94（-16.83　-0.21%）

米国債利回り
2年債　 　3.527（-0.029）
10年債　 　4.066（-0.018）
30年債　 　4.679（-0.001）
期待インフレ率　 　2.275（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.663（+0.013）
英　国　　4.459（+0.026）
カナダ　　3.144（+0.040）
豪　州　　4.352（-0.014）
日　本　　1.674（-0.006）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.63（+0.20　+0.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4003.40（+12.40　+0.31%）

ビットコイン（ドル）
100496.50（-584.16　-0.58%）
（円建・参考値）
1537万9984円（-89400　-0.58%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ