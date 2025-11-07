勝てば決勝トーナメント進出が決まる状況だったが、最終戦へと持ち越し

U-17日本代表は11月6日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップの2戦目で、ニューカレドニアに0-0で引き分けた。

勝てば決勝トーナメント進出が決まる状況だったが、グループステージ最終戦へと持ち越しとなった。

日本は、初戦からDF藤井翔大（横浜F・マリノスユース）、MF川本大善（柏レイソルU-18）、FW吉田湊海（鹿島アントラーズユース）を除いた8選手をメンバー変更。GK松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）がキャプテンを務めた。

前半から日本が押し込む展開となったが、相手の身体能力を生かした守備に跳ね返されて得点を奪えず。前半を0-0で折り返すと、後半の立ち上がりにはカウンターからミドルシュートを浴びたが、左ポストに当たって失点は免れた。

MF瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18）、FW浅田大翔（横浜F・マリノス）らを投入して打開を図ったがゴールは遠く、終了と同時にニューカレドニアの歓喜の声が響いた。9日には決勝トーナメント進出をかけ、ポルトガルと対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）