芸能界随一のサラブレッドの甘いスキャンダルが発覚した。11月5日、『週刊文春 電子版』が木村拓哉と工藤静香の長女・Cocomiのお泊まり愛を報じたのだ。お相手は男子バレーボール日本代表の小川智大だ。

「記事によると、2人の交際は2年ほどで、東京と大阪で愛を育んでおり、Cocomiさんが小川さんの自宅で過ごした3泊4日が写真つきで報じられています。

Cocomiさんといえばバレーボール好きで知られており、とくに親交を深めていたのが石川祐希選手の妹でイタリアリーグで活躍している真佑選手です。

CocomiさんのInstagramには、真佑選手とのツーショットがたびたび掲載されており、石川兄弟がモデルを務めるメガネブランド『Zoff』の広告とともに写真を撮るなど、“推し活” をアピールしていました。そんな彼女の行動に、『兄の祐希選手を狙っているのでは』と警戒するファンもいたのです」（芸能記者）

背景には男子バレーの “アイドル化” があるという。

「石川祐希選手もそうですし、二股交際が報じられた郄橋藍選手もそうですが、バレー選手らしいすらりとした高身長ぶりとイケメンルックスに、全国の女性から熱視線が送られています。

実際、日本代表試合には多くの女性が詰めかけ、黄色い声援が送られる事態となっています。そんななか、Cocomiさんがオープンに推し活をしていたため、警戒されたかたちです」（同）

Xでは、Cocomiの熱愛報道に反発するバレーファンの投稿もある。

《cocomiがバレーよく見に行ってて、誰かがバレー選手と繋がってたら嫌という呟きみて、その通りになっててまじ無理》

《ファン見たらショックだよね これは否定するのは無理すぎる》

小川選手と遠距離恋愛を続けているCocomiだが、“匂わせ” を疑うファンも多かった。

「イタリアで生活する真佑選手との関係を “遠距離恋愛” と公言してInstagramを更新していたCocomiさん。そんな彼女自身も、大阪と東京という遠距離で愛を育んでいたわけです。

バレーファンのなかには、Cocomiさんの “推し” 投稿が匂わせになっていたと感じる人や、本当の恋人を隠すためのカモフラージュに使われていたのではと複雑な心境を抱える人もいるようです。

もちろん、Cocomiさんが真佑選手と仲がいいのは事実でしょうし、応援する気持ちも本物でしょう。しかし、バレー界で誰をいちばん推しているのかといえば、それはもちろん恋人の小川選手でしょう。

Cocomiさんにとって、バレー好きが高じてバレー選手と付き合うのは当然の結果かもしれません。しかし、付き合いたくても付き合えない、遠くから応援するしかない多くの女性ファンはモヤモヤするでしょうね」（同）

芸能人の恋愛は難しい。