【いま助けるぞ！】旅行で「子どもが沈んでしまう深さ」の温泉に遭遇した恐怖体験がまさかのホラー漫画に【著者に聞いた】
【漫画を読む】溺れる子どもを助けようとする男性だが…!?
数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろうさん(@mrwhiteblogger)は、SNSを中心に短編漫画を公開している。独特な世界観がなんとも魅力的で、どの作品も続きが気になってしまう。今回は3つの作品を紹介するとともに、著者に「怪談 歩き湯」が誕生したきっかけについても聞いた。
■歩き湯から出た小さな手
Aさんはとある温泉旅館にやって来て、「歩き湯」という歩いて浸かるお風呂に入った。結構な深さで、大人でもお腹くらいまでは浸かる。
すると、お湯の中から小さな手が出ていたので、Aさんは子どもが溺れていると思って急いで助けようとする。しかし、事態は思わぬ展開へと発展するのであった。
著者に本作が誕生したきっかけについて尋ねると、「子どもの春休み期間に温泉旅行へ行き、漫画のような『歩き風呂』に浸かりました。子どもが沈んでしまうような深さだったので、恐ろしくなりこの怪談を思いつきました」と語った。
■人食いヒマワリと意外な結末
別の作品は、「人食いヒマワリ」がテーマだ。Aさん夫婦は車で山口県坐骨市に広がるヒマワリ畑にやって来た。ここは人の手が入っていないのに、なぜか毎年ヒマワリが増えるという不思議な畑である。2人は車内で喧嘩をして、奥さんが車を降りてヒマワリ畑に消えてしまう。
Aさんは心配して畑の中を探し回るが、奥さんは見つからない。すると、大きなヒマワリたちがAさんの方を向き、その中の1本のヒマワリは奥さんのメガネと服を着ていた。驚くAさんだが、このあと見知らぬ子どもたちに出会って予想外の事態になってしまう。
■火葬場の煙に現れた真実
さらに「火葬場の煙」にまつわる怪談も描かれている。「僕の家からは火葬場の煙が見えるが、煙が集まると故人の顔になるという噂がある」という。
ある日、長年介護をしていたおばあちゃんが亡くなり、例の火葬場で火葬をすることに。やがて黒い煙が昇り始め、主人公はおばあちゃんの最期の笑顔が見られるかもしれないと淡い期待を寄せる。けれど、このあと主人公は黒い煙を見て、おばあちゃんの意外な本心に気が付くこととなる。
今回は3つの作品をお届けした。色白ゆうじろうさんはほかにもホラー漫画を公開しているので、興味がある人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)
