実業家のマイキー佐野氏が切り込む！香港経由の資金調達という逆説『調子が良すぎる米国銀行。絶好調の裏に隠された中国との取引について解説』

YouTube動画『調子が良すぎる米国銀行。絶好調の裏に隠された中国との取引について解説』で、実業家のマイキー佐野氏が米銀行業界絶好調の真相について語った。動画冒頭、佐野氏は「アメリカの銀行業界が2024年末から非常に好調で、僕が予言していた通りの流れ」と自信を示しつつ、その裏側にある香港経由の大規模IPOと資金仲介に米銀が深く関与している実態を明らかにした。



焦点は「立ち位置の逆転」だ。かつては中国の運用会社が米企業に投資して大きなリターンを得ていたが、現在は逆にアメリカの銀行が中国企業の資金調達を香港で支援し、引受や仲介で収益を積み上げているという。佐野氏は「アメリカの銀行自体が中国の銀行を利用して儲かっている状態」と述べ、輸出で稼ぐ中国企業を国際市場へつなぐことで米銀に極めて大きな恩恵が生じている構図を指摘した。



象徴例として、世界最大級のリチウムイオン電池メーカーCATLの上場を取り上げる。CATLは米規制の直接的な関与を避けるため、香港での上場を選択。手続きや仲介ではBank of America、JPMorganが深く関与したと説明する。さらにファンドなど機関投資家の参加も示され、香港の案件に欧米の資金が流れ込む回路が強化されていると述べている。



一方で政治リスクは強い。米議会では、香港が資金洗浄や制裁回避の拠点になっているとの批判が強まり、CATLのような企業を安全保障面から警戒する声も根強い。香港ドルが米ドルに連動され信頼性が高いという制度面の強みがある一方、実体経済や不動産は低迷しており、金融センターの好況と地域経済の弱さの乖離も指摘される。



具体例がテンポよく整理されており、数値の裏取りやプレイヤー間の関係性は動画内でさらに掘り下げられている。香港上場の実務や米中規制の綱引きが収益にどう跳ねるのか、そのメカニズムを把握したい人は本編で確認すると理解が進む。本編は、国際金融の資金回路や米銀株の見通しに関心のある人にとっても多くの示唆を与える。