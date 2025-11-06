年内で終了

フジテレビの人気番組「酒のツマミになる話」が年内で終了することが発表された。終了のきっかけになったのは、10月24日に放送される予定だった内容が急きょ変更になったことだ。次回予告の映像では、MCを務める千鳥の大悟が松本人志のコスプレをしていた。放送直前になって局内でそれが問題視されて、急きょ過去回の再放送に差し替えられることになったと思われる。【ラリー遠田／お笑い評論家】

昨年にも大悟は同番組内で松本のコスプレをしていたことがあった。そのときには何も問題になっていなかったのに、今回は放送できないと判断された理由は何なのか。その理由として考えられるのが中居正広騒動の影響である。

2024年12月、元タレントの中居正広氏が元フジテレビの女性アナウンサーとトラブルになっていたことが週刊誌で報じられた。のちにフジテレビによって設置された第三者委員会の調査では、そのトラブルの内容が女性に対する性加害であると認定された。フジテレビがこの問題への対応を誤ったことで、スポンサーは次々に撤退。一時はほぼすべてのスポンサー企業がフジテレビへの広告出稿を取り下げる異例の事態となり、フジテレビは危機的な状況に陥った。

その後、スポンサーは少しずつ戻ってきているものの、この騒動はフジテレビに計り知れないダメージを残した。そんな崖っぷちに立たされている現在のフジテレビが、松本人志の扱いに敏感になるのは無理もない。

中居氏の件に先立って、松本は2023年12月に週刊誌で性加害疑惑を報じられていた。彼はその内容が事実無根であるとして名誉毀損の訴えを起こし、芸能活動を休止した。2024年11月には自ら訴えを取り下げた。その後も彼が地上波テレビに戻ってくることはなかった。

現時点では、松本は週刊誌で複数の性加害疑惑を報じられ、その疑惑を払拭するに足るような説明や釈明をしていない立場にある。そのような人物が地上波テレビに復帰すれば、視聴者からのクレームは避けられないし、スポンサーもそれを良しとはしないだろう。

絶対的なタブー

中でも、中居正広騒動を経たフジテレビにとって、松本は絶対的なタブーに近い存在である。フジテレビ第三者委員会の調査では、端緒となった中居と女性社員とのトラブルだけではなく、フジテレビ社員とタレントがかかわる類似のハラスメント事案が複数報告されている。報告書ではタレントの名前は伏せられているが、仮にそこに松本がかかわった事案があるのだとすれば、フジテレビが彼をタブー視して、彼のコスプレをすることすら認められないと考えるのも納得できる。

「酒のツマミになる話」はもともと「人志松本の酒のツマミになる話」というタイトルで放送されていた。当初は松本がMCを務めていたのだが、彼が活動休止したことで、代役として大悟が出演することになった。

大悟としては、先輩である松本の留守を預かるつもりでこの役目を引き受けたのだろう。しかし、情勢が変化したことで、松本がフジテレビの番組に戻ってくることはほぼ絶望的になっていた。今回の放送差し替え事件によってそれが確定的なものとなった。こうなってしまった以上、大悟がこの番組に固執する意味はない。

10月31日放送回の冒頭では、大悟が「（相方の）ノブとも話し合った結果、酒のツマミになる話、やめまーす」と番組終了を報告していた。

すでに収録した回が放送できなくなったことで大悟が怒っているのではないかとも言われるが、個人的にはそうは思わない。どちらかと言うと、松本のコスプレすらできない状況では、この番組を続ける意味もないと冷静に判断したのだろう。そして、すでに収録した回をお蔵入りにするほど切羽詰まった状況では、のびのびと番組を続けることができないと考えたのではないか。

吉本興業が立ち上げた新たな配信プラットフォーム「ダウンタウンプラス」にて、松本は11月1日に復帰を果たした。松本と中居氏の騒動を経て、テレビと芸能をめぐる状況は急速に変化している。その中で地上波テレビはどのような動きを見せていくのか。危機を乗り越えたフジテレビの次の一手が気になるところだ。

