100均なら1枚50円ちょい♡Amazonだと500円近くするのに…お得に買えたステッカー
玄関やポストに貼っておきたいサインマグネット。Amazonなどで購入を検討していたのですが、大体500円前後します。もしかしたらダイソーにもあるかも！と探しに行ったのですが、なんと110円（税込）で販売されていたんです。しかも2枚入りで110円（税込）とコスパ◎。これは必見ですよ。早速ご紹介します。
商品名：サインマグネット
商品名：置き配マーク（マグネットタイプ）
商品情報
商品名：サインマグネット
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480719153
コスパ◎すぎるダイソーの『サインマグネット』
トラブル防止に、玄関やポストに「セールスお断り」や「チラシ投函お断り」のサインを貼っておきたいという方も多いのではないでしょうか。
最近はAmazonをはじめとする通販などで500円前後で販売されていますが、なんとダイソーで110円（税込）で販売されているのを発見したんです！その名も『サインマグネット』。
使い方は簡単で、枠から外したら表面の透明保護フィルムをはがすだけ！マグネット側の透明保護フィルムは、接地面保護のためについているので、はがさずに使用します。
全面マグネットなので安定感があり、使っていてもはがれたり、ズレ落ちるということがありませんでした。
またメッセージはしっかりと伝わるのに、カラーが派手すぎないのもうれしいポイント。これなら見栄えも気になりませんね！
宅配系のサインマグネットも！
商品名：置き配マーク（マグネットタイプ）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480679716
ダイソーにはこのほかにも、宅配系のサインマグネットが並んでいます。たとえばこちらの『置き配マーク（マグネットタイプ）』。
置き配依頼と、ドライバーさんへの感謝が書かれたデザインです。こちらはパッと目を惹くカラーリングですが、シンプルなデザインなので取り入れやすいですね。
通販なら500円前後するものが、ダイソーなら『サインマグネット』も『置き配マーク（マグネットタイプ）』、それぞれ110円（税込）。
手軽に使えるものが欲しいという方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。