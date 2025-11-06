KISS OF LIFE（キスオブライフ）が、力士やセーラー服など、日本文化をフィーチャーしたオフショットを多数公開した。

【写真・動画】「ここまで日本文化を取り入れてくれるなんて」と話題！KISS OF LIFEのオフショット＆「Lucky」MV①～⑥

KISS OF LIFEは日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』を11月5日にリリースして日本デビュー。リード曲「Lucky」のミュージックビデオは日本で撮影されており、町中華、招き猫、力士、ギャル、東京タワー、ヨドバシカメラなど、日本ならではのアイテムやスポットが多数登場する内容となっている。

■ナッティ（KISS OF LIFE）が力士に囲まれ、ちょこんと座る

NATTY（ナッティ）は、3人の力士に囲まれた写真をアップ。恰幅のいい力士に挟まれてちょこんと腰掛ける姿が、なんともシュールで愛らしい。またメンバーの似顔絵が描かれたデコトラの前で、うれしそうにポーズを取った（2枚目）。

■スケバン丈のセーラー服を着たハヌル（KISS OF LIFE）

MVではメンバー4人がセーラー服をまといダンスするシーンもあるが、HANEUL（ハヌル）はこの扮装のオフショットをアップ。スケバンのように長い丈のセーラー服を着て路上に座り込み、キャプションで「みんなーラッキー」とメッセージを送った。

またハヌルは、ぱっつん前髪の黒髪ロングヘアでデコトラや痛車をバックにポーズを取ったショットも公開している。

■スタイルの良さが際立つベル＆ジュリー（KISS OF LIFE）

この他、BELLE（ベル）、JULIE（ジュリー）も、スタイルの良さが際立つMV撮影時のオフショットを投稿した。

SNSでは「斬新すぎる！」「日本のいい所全部詰め込んだみたいで最高」「コーデも日本ぽくて可愛い」「まさかのデコトラ！」「これは話題になってほしい」「ここまで日本文化を取り入れてくれるなんて」「日本カルチャーの解像度が高くてすごくいい～」「最高に良い！」「平成みあって好き」と話題を集めている。

■動画：KISS OF LIFE「Lucky」MV