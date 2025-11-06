「頭が真っ白になりました」結婚のために戸籍謄本を取り寄せた男女が直面した“衝撃の真実”
世の中にはアブノーマルな人生を歩む人たちがいます。そのような道に自ら飛び込む人たちもいれば、生まれながらにして“宿命的”な道を背負う人たちもいます。
今回取材した夫婦も“かなり”普通じゃない部類に入るのではないでしょうか。
◆出会いは英会話教室から
「最初はただのクラスメイトだったんです」
慎二さん（仮名・29歳）は少し照れながら語ってくれました。
英会話を学ぼうと通い始めた教室で、隣の席に座ったのが瑞希さん（仮名・27歳）。そこから会話を重ね、気づけば一緒に帰ることが習慣になっていたそうです。
二人には奇妙な共通点がありました。どちらも祖父母に育てられ、親の顔をほとんど知らないという境遇です。
「ああ、似たような人生を歩んできたんだな、と自然に親近感がわきました」と瑞希さんは笑顔で話します。
偶然とも思える境遇の一致は、二人の距離を一気に縮めるきっかけになったのです。
やがて交際へと発展し、昨年めでたく結婚。周囲から見れば、よくある馴れ初めの延長線上にある幸せな夫婦の姿でした。しかし、その裏には予想もしない真実が隠されていました。
◆戸籍が語った「衝撃の事実」
結婚を決め、入籍に向けて準備を進めていたある日のこと、二人はそれぞれの戸籍謄本を取り寄せたと言います。
「驚いたというか、何というか……。まさかあんな事実が隠れているなんて……」と慎二さんは当時を振り返ります。
当然ながら二人の苗字は異なっていました。しかし、それは母親姓で、あくまでも通称だったのです。
その二人が広げた戸籍には、なんと同じ苗字が記されていたのでした。筆頭者が一致していたのです。
つまり父親が同じだったのです。二人は戸籍上の“兄妹”であることを、その瞬間に知ってしまったようです。
「頭が真っ白になりました。最初は信じられなくて、何度も何度も読み返しました」と瑞希さん。
二人は、声も出ないままただ呆然と謄本を見つめ続けたといいます。
◆複雑すぎる生い立ち
謄本の記載をたどりながら、二人は初めて自分たちの生い立ちを知ることになりました。
父親は、慎二さんを産んだばかりの女性と結婚し、彼を養子縁組しました。その後、不幸にも不慮の事故で慎二の母親は他界したのです。
そして、その約1年後、今度は瑞希さんを産んだばかりの女性と結婚し、彼女を養子縁組したのですが、その女性も病に倒れ結婚後まもなくこの世を去ったと言います。
「戸籍を目の当たりにして、育ててくれた婆ちゃんに食い下がって聞いたんです」と慎二さん。
どうやら、慎二さんは実母方の祖父母へ、瑞希さんは別の母親方の祖父母へと預けられることになりました。父親は二人にほとんど関与することなく、苗字も母方姓に変えそれぞれの家庭で育ったようです。
「まるでドラマみたいですよね。でも私たちにとっては現実でした。聞いた時は複雑すぎて、最初は理解できませんでした。でも、同時になんだかすごい運命を感じています」と瑞希さんは静かに語りました。
◆それでも「夫婦」であり続ける選択
兄妹であることを知った時、二人は結婚をどうするか真剣に悩んだといいます。法律的には大きな壁がある。社会的な視線も当然厳しい。それでも二人は「共に歩みたい」という気持ちを捨てられなかったのです。
「兄妹だと知っても、彼女は僕にとって唯一の大切な人でした。離れるなんて考えられませんでした。それに、血縁関係はないので……」と慎二さん。
「私も同じです。この複雑な関係を知ったところで、これまで積み重ねてきた思いが消えるわけじゃない。だから覚悟を決めました」と瑞希さんも続けます。
もちろん容易な道ではありません。それでも互いに寄り添い、支え合うことで今日まで結婚生活を続けている二人。表面上は普通の夫婦に見えますが、その裏には劇的な運命を背負った絆がありました。
「私たちは特別な形で結ばれた夫婦です。だからこそ、普通の夫婦以上に相手を大切にしていきたいんです」と二人は声を揃えます。
その表情には、過酷な現実を乗り越えた者にしか持ち得ない、揺るぎない強さを感じました。
＜TEXT／八木正規＞
【八木正規】
愛犬と暮らすアラサー派遣社員兼業ライターです。趣味は絵を描くことと、愛犬と行く温泉旅行。将来の夢はペットホテル経営
