「真美子夫人が最高の反応！」米誌も注目　優勝パレード中に起きた大谷への衝撃プロポーズに真美子夫人が見せた神対応が話題　「仲の良さが伝わる心温まる一幕」

2年連続の優勝パレードで仲睦まじい様子を見せた大谷夫妻(C)Getty Images）

現地時間11月3日にロサンゼルスで行われたドジャースの優勝パレードでは衝撃の一幕もあった。

多くの人々が球団史上初のWS連覇をたたえる中、あるファンは驚きのボードを掲げていた。

【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆うそぶりも見せたパレード中の実際の様子

男性ファンが「ショウヘイ・オオタニ、僕のママと結婚して」と英語で記されていたのだ。MLBの公式Xも現地時間4日にこの様子を投稿。動画内では大谷はこのボードの存在を見つけ、横にいた真美子夫人に共有すると爆笑、大谷にメッセージを読ませまいと目を隠そうとするなど、仲睦まじい様子を見せた。

この状況を米メディア『Sports Illustrated』も注目。「大谷翔平、真美子夫人がファンからの『うちのママと結婚して』ボードに最高の反応」と題した記事を掲載している。

記事の中では「大谷翔平選手と妻の真美子さんが、ワールドシリーズ優勝パレード中に見せたほほえましい反応が話題になっている」とした上で、真美子さんがボードの内容を確認した上で「パレードルート沿いに他の求愛のサインがないか警戒するかのように、大谷選手の目を覆おうとする仕草を見せた」とつづった。