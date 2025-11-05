「真美子夫人が最高の反応！」米誌も注目 優勝パレード中に起きた大谷への衝撃プロポーズに真美子夫人が見せた神対応が話題 「仲の良さが伝わる心温まる一幕」
2年連続の優勝パレードで仲睦まじい様子を見せた大谷夫妻(C)Getty Images）
現地時間11月3日にロサンゼルスで行われたドジャースの優勝パレードでは衝撃の一幕もあった。
多くの人々が球団史上初のWS連覇をたたえる中、あるファンは驚きのボードを掲げていた。
【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆うそぶりも見せたパレード中の実際の様子
男性ファンが「ショウヘイ・オオタニ、僕のママと結婚して」と英語で記されていたのだ。MLBの公式Xも現地時間4日にこの様子を投稿。動画内では大谷はこのボードの存在を見つけ、横にいた真美子夫人に共有すると爆笑、大谷にメッセージを読ませまいと目を隠そうとするなど、仲睦まじい様子を見せた。
この状況を米メディア『Sports Illustrated』も注目。「大谷翔平、真美子夫人がファンからの『うちのママと結婚して』ボードに最高の反応」と題した記事を掲載している。
記事の中では「大谷翔平選手と妻の真美子さんが、ワールドシリーズ優勝パレード中に見せたほほえましい反応が話題になっている」とした上で、真美子さんがボードの内容を確認した上で「パレードルート沿いに他の求愛のサインがないか警戒するかのように、大谷選手の目を覆おうとする仕草を見せた」とつづった。
記事の中では一連の動きを「ワールドシリーズ優勝の興奮と、大谷夫妻の仲の良さが伝わる、パレードでの心温まる一幕」とまとめられている。
大谷にとってはドジャース2年目で世界一連覇、二刀流も復活し、父になるなど、公私ともに充実したシーズンとなった。すでにWS3連覇を見据えるという発言も出る中、短いオフの期間は家族とともに安らぎの時間を過ごすことになりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
