「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午前１１時現在で、テノ．ホールディングス<7037.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でテノ．ＨＤは全体地合い悪のなか小動き。同社は公的保育所や企業内保育所の運営を手掛ける。政府の子育て政策などを追い風に業績は良好に推移しており、２５年１２月期は営業利益が前期比２．２倍の４億４０００万円と予想。上期時点（２億８８００万円）で６割強と進捗は順調だ。今月１３日に第３四半期決算の発表を予定しており、期待が高まっているようだ。



出所：MINKABU PRESS