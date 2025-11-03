長年未解決だった名古屋市西区主婦殺人事件が10月31日、急展開を迎えた。愛知県警・村上健司刑事部長が会見でこう語った。

「発生からおよそ26年の時を経て、被疑者を殺人罪で通常逮捕しました」

逮捕されたのはこの日の前日、県警に出頭してきたアルバイト・安福久美子容疑者（69）。なんとこの女、被害者の高羽奈美子さん＝1999年11月13日に逝去。当時32＝の夫である高羽悟さんの同級生で、面識もある人物だったのだ。

26年の節目を直前にして、突然の逮捕。

容疑者が高羽さんを殺した動機とは。悟さんと容疑者と同じ高校に通っていた同級生らに話を聞いた。【前後編の前編】

大手紙社会部記者が事件を振り返る。

「1999年11月13日午後2時半ごろ、名古屋市西区のアパートの2階居室内で高羽奈美子さんが血だらけで倒れているのを大家が発見し、119番通報。救急隊員が現場に駆けつけたとき、すでに高羽さんは死亡していた。彼女の左手には、自身を守ろうとした際にできる防御創がありました。

愛知県警は高羽さんが首の周りを集中的に数か所刺されていたことや、部屋のドアを開けた直後に刺された可能性があることなどから殺人事件と見て捜査を開始。事件発生から数日間は連日ニュースになりましたが、手がかりが途絶えていた」

現場に残された血痕などから、愛知県警は犯人をB型で身長160センチほどの女性と推定した。2020年には似顔絵とともに、上限300万円の懸賞金をかけて情報提供を募集。関係者によれば、これまで10万人余りの捜査員を投入し、5000人以上の聴取を行ったという。

被害者の夫である悟さんもビラ配りを続けて犯人逮捕に尽力しており、民放でもたびたび特集番組が組まれるなどしたが、犯人逮捕に繋がる情報には辿り着けないでいた。

ではなぜこのタイミングで逮捕に至ったのか。その裏には警察の懸命な捜査があった。

犯人の高校時代の印象「おとなしくて、色恋する雰囲気も…」

「愛知県警の捜査本部は昨年、事件を精査して関係者を数百人リストアップした。その中で、安福容疑者の名前も挙がっていました。

今年に入って、県警は女に対し数回任意聴取を行い、DNAの提出も求めましたが当初はこれを拒否。ところが、最近になって急きょ鑑定に応じ、先月出頭した際に事件への関与をほのめかした。女と高羽奈美子さんに面識はないようです」（前出・社会部記者）

すでに述べたとおり、安福容疑者は高羽さんの夫の高校の同級生で、悟さんと同じ軟式テニス部に所属していた。悟さんはメディアの取材に対し、安福容疑者からバレンタインデーにチョコレートを贈られたり、「好きです」と書かれた手紙をもらったことがあったと明かしている。

同級生の男性が当時を振り返る。

「3年生の時は女子が7人しかいなかったんだけど、もう50年近く前だから覚えていないことも多いんだ。報道で彼女の名前を見たけど、全然ピンとこない。本当に彼女のことは覚えていない。そのくらい目立つ存在ではなかった。

うちの学校は、県立で進学校だったから半分は大学に行ったね。当時はそこそこ、頭がいいのが集まっていた。うちのクラスは理系に進む生徒が集まったクラスでした。担任のあだ名は『カナブン』だったな。校風はわりと自由でした」

3年次には、女子が少ないクラスに在籍していたという容疑者。別の同級生女性もニュースを知り、驚愕していた。

「3年生で初めて同じクラスになったんです。本当に大人しいイメージ。あだ名も特になく（旧姓の）"山口さん"と呼ばれていました。だから人を殺したと聞いて、びっくりしましたよ。女子は7人しかいなかったから、いつも放課後に集まってみんなで仲良くしていたし、他愛のない話をしていました。

当時は進学校だから、恋愛なんてする雰囲気ではなかったんですよ。彼女から恋愛の話とかも聞いていないし、モテていたという印象もない。なにが原因だったんでしょうか……」

被害者遺族との関係の近さはさることながら、さらに驚くのは生活圏の近さだ。警察発表によれば逮捕時の安福容疑者の住居は殺人現場から車で20〜30分ほどの距離にある。

事件後、容疑者はどう日常を過ごしていたのだろうか──。

（後編につづく）