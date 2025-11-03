日本全国で相次いでいる熊による被害。特に市街地で熊が出没するケースが増加し、秋田県の鈴木健太知事は10月28日、小泉進次郎防衛相に面会し熊対策支援のために防衛省に自衛隊派遣を要請した。山に住んでいたはずの熊が、どうして今、市街地に降りてきているのだろうか。どうやら彼らは、"新世代の熊"なのだという。その恐るべき生態とは──。

【衝撃写真】「6発撃っても死なない」ハンターが仕留めた170cmのヒグマ、肉厚な手に生えた凶器のような爪、自宅に侵入し、コタツからこちらを見ているクマ

近現代の熊被害をまとめた別冊宝島編集部編『アーバン熊の脅威』では、市街地に現れる"アーバン熊"誕生の背景を分析。同書より一部抜粋、再構成して紹介する。【前後編の前編】

＊ ＊ ＊

「アーバン熊」を一言で定義すれば都市対応型へと進化した「新世代の熊」となる。日本列島の長い歴史のなかで日本人と共存していた、これまでのツキノワグマやヒグマとはまったく違う生態を獲得しているのだ。いかにしてアーバン熊が誕生したのか、日本の戦後史から分析していこう。

戦後、日本人のライフスタイルは大きく変化する。その結果、1980年代までの戦後昭和期は熊にとって絶滅寸前にまで追い込まれた「受難」の時期となるのだ。

最大の要因は植林である。電信柱需要や人口増大による住宅需要を見越して全国の山ではスギやヒノキの植林が激増する。これによって熊の重要な主食であるドングリ類（広葉樹）が減少し、巨体を維持するだけの食べ物を失う"食糧難"で生息数が激減する。

これに追い打ちをかけたのが戦後のスポーツハンティングブームだった。1950年代まで10万人だった狩猟人口（狩猟免許所有者）は、1970年代にかけてのブームで富裕層を中心に5倍となる50万人まで拡大する。

当然、ハンターたちにとって最高のトロフィー（獲物）は、日本列島の生物の頂点に立つ熊だ。1970年代頃までは東北地方や北海道を中心に多くの「熊狩り名人」が健在だった。とくに北海道では三毛別羆（さんけべつひぐま）事件（1915年）に代表されるように多くの人喰い熊被害が発生してきた経験から、マタギやアイヌの熊狩りの専門家たちが地元を中心に精力的に活動していた。彼らは熊の巣穴を探してマーキングし、冬眠に入った熊を巣穴から燻出して出産したばかりの小熊もろとも狩っていたという。

地元の狩猟者たちは、林業との兼業で生活をしている人も多く、富裕層たちのハンティングガイドはかっこうの現金収入となるので積極的に協力してきた。こうして1970年代から80年代にかけ、日本列島の熊は狩り尽くされていった。

実際、「里に熊が出た」と目撃情報が入れば、地元の役場は禁漁時期に関係なく狩猟許可を出す。すると地元の猟友会は"おっとり刀"で猟銃片手に100人単位が集結し、「熊撃ち」に興じていた。

戦後昭和期、熊の生息域は人が絶対に入ってこない山地や山脈の奥地へと逼塞。原生林は植生が貧しく、食糧となる広葉樹も少ない。1990年代以降、熊の頭数は下がり続け、ついに九州では絶滅（2012年に確定）。北海道のヒグマも急激に数と生息域を減らした。昭和末期、山奥に立ち入る林業専門家ですら熊の姿はおろか足跡や糞を見ることがなくなった。"昭和末期ベアー"は「幻の生き物」になっていたのだ。

荒廃した「里山」は野生動物たちの"楽園"に

「このままでは日本列島の熊は絶滅する……」。世界的な自然保護や動物愛護もあって熊保護の機運が高まり、1989年、農林水産省と環境庁（現・環境省）は、いわゆる「熊撃ち禁止令」を出す。それまで冬ごもり（冬眠）明けで飢えて活発に行動をする"春熊（はるぐま）"をターゲットにしたヒグマ駆除活動は禁止となる。

さらに1970年代以降、木材需要が一変し、国内林業が崩壊していく。パルプなどの材木は海外の輸入材へ置き換わり、電信柱も木材からコンクリートへと変わった。これにより林業従事者は1万人から激減し、2000年代にかけて2000人にまで減少する。これがアーバン熊大量発生への「第一歩」となった。

1970年代以降、先に述べた林業崩壊で、人工林（二次林）の多くが放棄されて「荒廃山林」となった。同時に農業では化学肥料が普及し、里山の腐葉土を使わなくなった。さらに灯油やエアコンの普及で薪まき需要が消滅し、里山がどんどん荒廃していった。これに加えて都市化と核家族化が加速し、とくに中山間部では過疎化と廃村が進んで耕作放棄地が増大する。

この中山間部の荒廃山林と耕作放棄地が野生動物の「楽園」となるのだ。スギの人工林といっても間伐処理したのち、10年単位で人の手が入らなければ、広葉樹林が生い茂り、ドングリ類の宝庫となるのだ。荒廃山林となったスギの人工林では7割が広葉樹化するという。耕作放棄地も食用となる草や低木が増え、野生動物にとって安全な生息域へと変わる。要するに日本の国土の4割に当たる里地里山のうち、中山間部を中心に野生動物の楽園へと様変わりしていったのだ。

その一方でスポーツハンティングは下火になり、狩猟人口は半減（現在は20万人）。高齢化も進み、当然、熊狩り名人たちの引退も相次ぐ。

この劇的な環境の変化の結果、北海道全土で5000頭にまで減少していたヒグマは、わずか30年で倍増したほどなのだ。当然、ツキノワグマも生息数と生息域が一気に倍増する。奥山でひっそり暮らしていた幻の熊たちが、平成期にかけて人里近い中山間部まで降りてきたのだ。

ここで重要なのは、熊だけが倍増したわけではないという点だ。北海道ならばエゾシカ、本土ならばシカやイノシシもまた一気に激増する。

ここでアーバン熊は「二歩目」へと進む。肉食化である。

激増したシカやイノシシの農作物への食害拡大で農林水産省は、これらの狩猟を推奨してきた。高齢化した猟友会ではこれに「罠猟」で対応。その罠にかかったシカやイノシシを、生息数の増加で飢えた若熊たちが横取りするようになったという。

意外に思うかもしれないが、熊は狩りが苦手で主食は木の実や樹木（皮を剥いで柔らかい形成層を食べる）。肉食は魚や昆虫が基本となる。それが罠にかかった、文字通り「おいしい獲物」を食べることを覚えた。つまり、罠を仕掛けてある住宅地近くの里山まで熊が接近してきたのである。

次の記事では「凶悪かつ危険な熊の大量発生」が起きている、熊社会の大きな変化について解説する。

（後編を読む）

取材・文／西本頑司