¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÃæÂ¼¹¸¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º·ç¾ì¤Ë¡Ö²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡× ¶áÆüÃæ¤Ë¹ø¤ò¼ê½Ñ
¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò·ç¾ì¤·¤¿ÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£²Æü¤Ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤òË¬¤ì¡¢¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËýÀÅª¤Ê¹øÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¹ø¤Î¥Ø¥ë¥Ë¥¢¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£¤Þ¤º¤Ï¹ó»È¤·¤Æ¤¤¿ÂÎ¤òÏ«¤ï¤ê¡¢Íèµ¨¤Î´°Á´Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Î¢¤Ç¡¢ÌµÇ°¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡Ö²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£º£µ¨¤Î³«Ëë¤òÂåÂÇÀìÇ¤¤Ç·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¤Î¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë·Á¤Ç£´ÈÖ¤òÃ´¤¦¤Ê¤É¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£ÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÈèÏ«ÅÙ¤ÎÇ»¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥à¥ÁÂÇ¤Ã¤¿ÆùÂÎ¤òÏ«¤ï¤ê¡¢±Ñµ¤¤òÍÜ¤¦¡£¥Ï¥ï¥¤Í¥¾¡Î¹¹Ô¤Ï²ÈÂ²»×¤¤¤ÎÃË¤é¤·¤¯»²²ÃÍ½Äê¡£¶áÆü¤Ë¤â¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡Ö£±£²·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÁö¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ëÍ½Äê¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤ê¡ÖºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÍèÇ¯¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢´öÅÙ¤âµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿ÃæÂ¼¡£¤½¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¡££µÆü¤Ë£³£¶ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢¥×¥í£±£¹Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤â¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£