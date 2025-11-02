【ALICEちゃん】 2026年10月 発売予定 価格：26,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

マックスファクトリーより、2026年10月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ALICEちゃん」。こちらは、イラストレーターのトリダモノ氏が描くオリジナルキャラクター第二弾「ALICEちゃん」をフィギュア化したものだ。

今回の作品は、ALICEちゃんがカジノディーラー風の衣装に身を包んだ姿で再現されている。カジノと言えばゴージャスな雰囲気もあるが、こちらの作品も気品溢れる姿でありながら、どこかセクシーな見た目になっており、そのバランスが絶妙である。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約290mmだ

少し照れているかのように、頬をほんのりと赤らめた表情をしているこちらのALICEちゃん。何かを見つめるような大きな瞳と小さく閉じた口元など、トリダモノ氏のキャラクターらしい特徴が詰め込まれている印象だ。

頭の上にはモフモフとしたケモミミが生えているほか、ダイスをモチーフにしたアクセサリーや髪飾りなどの小物類もいろいろとつけており、賑やかな雰囲気を醸し出している。複雑になりがちな髪型も綺麗にまとめられていて、こちらもキャラクターの魅力を引き立てている。

なんとも言えないかわいらしさだ

耳の近くにはダイスをモチーフにしたアクセサリーをつけている

角度を変えると違った表情が見えてくる

ALICEちゃんが身につけている衣装は、豊満な胸をあえて強調するかのように大きく開いたデザインが採用されている。ビキニの紐部分には星をかたどった装飾がつけられているほか、カジノらしく派手なオレンジ色の蝶ネクタイを身につけている。

大きなバストをアピール!?

オレンジの蝶ネクタイもかなり目立つ

手には眼鏡を持っている

チェック柄がプリントされた黒いミニスカートの下からは、むっちりとした太ももがちらりと見える。この下半身の衣装には、カジノのトランプをイメージさせるようにハートやクラブ、ダイヤなどの模様が散りばめられている。また、手には天秤のような杖を持っており、こちらにもスペードのマークをモチーフにしたデザインが採用されている。

衣装のデザインも素晴らしい

脚にはしっぽが巻き付いている

トランプをモチーフにした柄があちらこちらに散りばめられている

こちらの「ALICEちゃん」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。フィギュアの予約は11月12日までと残りわずかとなっているため、どうしても手に入れたいという人は忘れてしまう前に予約を済ませておくことをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C)トリダモノ