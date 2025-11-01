「また天使が夢の国に」ベレーザ塩越柚歩のハロウィン満喫ショットにファン注目！「ピッチ外でもこんなに輝いているなんて」
WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザに所属するMFの塩越柚歩が、10月31日に自身のインスタグラムを更新。オフにディズニーシーを訪れた際の写真を公開し、ファンの注目を集めている。
「Happy Halloween ハロウィンディズニーがかわいすぎて大満足〜」の一文とともにアップロードしたのは、ディズニーシーの「アクアスフィア」をバックにした１枚や、ハロウィン仕様のパレードなどを楽しむショットなど。束の間のオフを満喫したようだ。
この投稿には、「素敵」「柚歩さん綺麗」「ピッチ外でもこんなに輝いているなんて」「また天使が夢の国に」「楽しそうだね」「可愛すぎ」「やっぱり赤が似合う」といったコメントが寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】塩越柚歩のディズニー堪能ショット！
