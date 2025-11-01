「今日好き」村谷はるな、ミニ丈ワンピでキュートなランウェイ「スタイル良すぎ」「王道冬コーデ似合う」の声【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた村谷はるなが11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】「今日好き」村谷はるな、ミニ丈ワンピで圧巻美脚披露
村谷はミニ丈のニットワンピースにグレーのボアコート、美しい脚が際立つ黒のロングブーツを合わせた王道のウィンタースタイルで登場。キュートな笑顔でウォーキングを披露すると、トップではアウターを肩まで落とし、口をつぼませあざとくポーズを決めた。村谷のランウェイに、ネット上では「スタイル良すぎる」「王道冬コーデ似合う」「あざとい表情可愛い」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称でも注目を集めている。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」村谷はるな、ミニ丈ワンピで圧巻美脚披露
◆村谷はるな、王道ウィンターコーデで美脚披露
村谷はミニ丈のニットワンピースにグレーのボアコート、美しい脚が際立つ黒のロングブーツを合わせた王道のウィンタースタイルで登場。キュートな笑顔でウォーキングを披露すると、トップではアウターを肩まで落とし、口をつぼませあざとくポーズを決めた。村谷のランウェイに、ネット上では「スタイル良すぎる」「王道冬コーデ似合う」「あざとい表情可愛い」など反響が寄せられている。
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】