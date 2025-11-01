「炎上記事」を作り出すネット記者、次は自分が誹謗中傷のターゲットに！ネット記事の裏にある、恐ろしい因果応報【作者に聞く】
大阪よしもとに所属するピン芸人で、漫画家のアシスタント経験もある森本大百科さん(@mdaihyakka)。森本さんがネット上の“炎上”をテーマに描いた漫画『炎上』は、大きな話題を呼んだ。
炎上狙いで記事を投稿していた記者が、ひょんなことから自身がSNSの誹謗中傷にさらされる様子を描き、現代のネットリテラシーの危うさを可視化。今回は、作者の森本大百科さんに話を聞いた。
Xに「ネット記事の記者がアナログな炎上を体験する話」というコメント付きで投稿された本作は、「世にも奇妙な物語×少年ジャンプ＋ presents 『奇妙』漫画賞」の最終候補まで残るなど高く評価された。
本作を描いたきっかけについて森本さんは、業界関係者が書いたネットニュースの記事を読んだことだと明かす。その記事は「人の悪口を聞いてしまって腹がたった」という内容だったが、「悪口を言っていた人の名前は伏せて、悪口の標的にされた人の名前を公表していませんでした」。森本さんは、「聞かなくていい悪口が、本人に届いてしまうやんけ」と、ずっと引っかかっていたという。これをアナログに置き換えた結果、この漫画が生まれた。
主人公をネット記事の記者にした理由を尋ねると、「被害に遭う主人公を誰にしようかと考えた時、普段ネット記事で人のことを悪く書いてる男が分かりやすくて、良いフリになるかなということで記者の投稿から始めました」と告白。無用な炎上の火種を生んできた彼がターゲットとなる様子は、恐ろしくも「因果応報」だと感じられる。
■読者に問う「炎上の火種」はどこにあるのか
日々繰り返される炎上だが、小さな火種に薪をくべて燃え上がらせているのは、本作の主人公のようなメディア側なのか。それとも、そうした「炎上案件」に即座に反応し、関係ないことにも怒りを表明する読者側なのか。本作を通して今一度考えてみてほしい。
