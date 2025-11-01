この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「お金持ちにインタビュー」と題された動画で、経営者さん（若手実業家）が出演。24歳にして建設業、焼肉屋、広告代理店など幅広いビジネスを展開する彼が、自身の年収や起業への道のり、独立を目指す若者へのメッセージについて語った。



経営者さんは、年商について聞かれると「10億ちょっと超えたかなぐらい」と明かし、さらに年収については「（高級）時計とかターマン（タワーマンション）とかは買えるかなっていうぐらい」と余裕の表情。「年間で言うと億超えてるってことですよね？」という問いにも「そうですね」と即答した。



起業のきっかけについては「建設の営業会社で働いてたことがあって、施工会社足りてない会社いっぱいしてたんで、儲かるなと思って、そこから徐々に大きくしていった」と分析眼も披露。その言葉の裏には、現場経験から得た着実なリサーチと判断力が見て取れる。



さらに私生活でも高額な買い物が目立つ。最近購入した最も高い時計は「ロレックスのアイスブルー」で、「安かったんで1560万」とさらり。加えて、最近買った一番高いものは「エルメスのクロコロ」の財布で、100万円超えと告白。財布の中も「全部1万円札」でパンパンだという。



独立を目指す若者へのアドバイスとして、経営者さんは「独立してもしなくても稼げると思うんですけど。とりあえず頑張ることですね」と実直なメッセージを送って動画を締めくくった。