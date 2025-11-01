さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、2025年11月の「楽天ペイ」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。還元されるポイントは、楽天ポイント。

ロフトで5000ポイントが当たる

12月31日までの期間中、ロフトの対象店舗やECサイトで楽天ペイまたは楽天カードで、期間中500円以上購入すると、抽選で100人に5000ポイントが進呈される。

キャンペーンエントリーが必要。

ハニーズで300ポイント進呈

11月16日までの期間中、ハニーズの対象店舗で1回あたり5000円以上を楽天ペイのコード・QR決済で支払うと、もれなく300ポイントが進呈される。

キャンペーンエントリーが必要。進呈は、1人1回まで。

ウィスパー製品で最大20％還元

12月31日までの期間中、対象店舗で楽天ポイントカードの提示、または楽天ペイのコード・QR払いでウィスパー製品を購入すると、500円以上の購入で対象商品購入額の10％分、2000円以上の購入で20％分がポイント還元される。

還元上限は1000ポイントまで。

12月31日までの期間中、対象店舗やECサイトで楽天ポイントカードの提示または楽天ペイでの決済で対象のパンパース製品を購入すると、対象商品購入額の30％分がポイント還元される。還元上限は3000ポイントまで。

さらに、おやすみパンツシリーズを購入すると、追加で200ポイントが進呈される。進呈は1回まで。

コーナンで最大20％還元

11月10日までの期間中、コーナンの対象店舗で、楽天ポイントカードを提示して、アタックやハミングなど対象ブランドの製品を1回あたり5000円以上購入すると、対象商品購入額の20％分がポイント還元される。

キャンペーンエントリーが必要。還元上限は5000ポイントまで。

コナカグループで500ポイントが当たる

11月30日までの期間中、コナカグループの対象店舗で、楽天ポイントカードを提示し、1回あたり100円以上購入すると、抽選で3ん人1人に500ポイントが進呈される。

キャンペーンエントリーが必要。抽選は1人1回まで。

キグナス石油で2000ポイントが当たる

11月30日までの期間中、キグナス石油の対象店舗で、楽天ポイントカードを提示して1ポイント以上獲得する会計をすると、抽選で250人に2000ポイントが進呈される。

キャンペーンエントリーが必要。抽選は1人1回まで。

ユアマイスターで最大10％還元

11月30日までの期間中、ユアマイスターのWebサイトで、楽天ペイで注文し、12月末までにサービスを利用すると、決済金額最大10％分がポイント還元される。

キャンペーンエントリーが必要。キャンペーンの還元上限は1万ポイントまで。

NEXCO中日本のサービスエリアで1万ポイントが当たる

11月30日までの期間中、対象のNEXCO中日本の施設で1回あたり1000円以上を楽天ペイで決済すると、抽選で最大1万ポイントが進呈される。期間中の購入回数に応じて、当選確率が最大20倍になる。

特典は、1万ポイントが20人、5000ポイントが200人、500ポイントが1000人、100ポイントが2000人。

キャンペーンエントリーが必要。

飲食店利用で最大1000ポイントがあたる

12月31日までの期間中、対象の飲食店で楽天ポイントカードを提示して1ポイント以上獲得すると、コインが1枚獲得でき、コイン3枚につき1回抽選に参加できる。抽選に当選すると、最大で1000ポイントが進呈される。

特典は、1等が1000ポイント、2等が50ポイント、3等が1ポイント。

キャンペーンエントリーが必要。

対象店舗は、すき家やはま寿司、ガストやくら寿司、ミスタードーナツ、吉野家など。

地域のキャンペーン

地方自治体と連携したキャンペーンが開催されている。

たとえば、福島県浜通り地域では、11月30日までの期間中、対象施設の利用時に楽天トラベルで5000円以上予約し、楽天ペイで決済すると、最大20％分ポイント還元される。（上限は4000ポイント/回、8000ポイント/期間）

このほか栃木市（11月30日まで、最大20％）や新座市（11月30日まで、最大20％）、上山市（11月30日まで、最大10％）でキャンペーンが実施される

毎月実施のキャンペーン

毎週日曜、月曜日に対象のECサイトで楽天ペイ決済すると、最大3％還元される。

キャンペーンエントリーが必要。還元上限は、月合計1万ポイントまで。