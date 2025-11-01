「甘すぎる？」→“暗め”ならいけそう！【GU】40・50代が似合う♡「デザインカーデ」

大人にはちょっと甘すぎるかも……と敬遠しがちな装飾入りのカーデも、トーンを抑えた “暗めカラー” なら印象が一変。落ち着いた色味のおかげで子どもっぽくならず、40・50代の装いにもすんなり馴染みそうです。そこで今回は【GU（ジーユー）】から、大人世代におすすめの「デザインカーデ」とスタッフさんの着こなし術をご紹介。いつものコーデにさらりと羽織るだけで、さりげなく華やぎが増しておしゃれの鮮度もアップしそう！

ラメやパールボタンで上品な華やぎをプラス

【GU】「シャイニークルーネックカーディガンZ」〈BLACK〉\2,990（税込）

「毛足の長いフェザーにラメをあしらった光沢素材」（公式オンラインストアより）で、華やかさと上品さを両立できそう。シンプルなシルエットながら、ボタンには人造パールをあしらい、さりげない女性らしさをプラスしています。黒が全体を引き締めてくれるので、甘めのデザインも大人らしく着こなせそうなのが魅力。

デイリーのお出かけはスウェットパンツ合わせで親しみやすく

毛足のあるふわもこカーディガンに、リラクシーなスウェットパンツを合わせた大人の抜け感コーデ。甘さのあるトップスも、黒を選ぶことで幼くならず、シックな表情へとシフトできそうです。ゆったりとしたボトムスで今っぽいラフさを出しつつ、パール調ボタンやポインテッドトゥの靴で上品さも忘れないのがポイント。リラックス感がありながらきちんと見えも叶い、40・50代のお出かけスタイルにぴったりかも。

ツイード風 × ゴールド色ボタンでクラシカルなムードに

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」〈NAVY〉\2,990（税込）

ツイードのような表情が楽しめる、複数の種類の糸をミックスして編まれた一枚。公式オンラインストアによると「ジャケット感覚で着用できるほどよい厚み」とのことで、肌寒いときの羽織りとしても頼れそう。フロントのゴールド色ボタンとポケットがクラシカルなアクセントになり、装いを一気に華やかに。深みのあるネイビーなら甘さが抑えられ、40・50代の着こなしにも自然に溶け込んでくれそうです。

ブラック多めでまとめればよりスタイリッシュな印象に

暗めのトーンでまとめることで、可愛らしいブラウスとの組み合わせも大人らしい印象へと導けます。短め丈で自然と目線が上がり、スタイルアップが狙えるのも嬉しいポイント。下半身を黒で引き締めれば洗練度がさらにアップ。カーデがほどよい華やかさを確保してくれるから、シックながら写真映えも期待できる装いに。記念日のお出かけや大切なシーンにも頼れそうなスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K