6タイプ別「ソロ活診断チャート」で新たな趣味を発見！自分時間を充実させる第一歩に
せっかくの自分時間、なにをしたらいいのかわからない…。そんな人は気軽な“ソロ活”を始めるのもひとつの手。今回はソロ活に詳しく著書もある、ソロ活の第一人者・朝井麻由美さんに、自分に合ったソロ活を見つけるためのヒントを教えてもらいました。簡単な診断チャートに答えて、自分時間を充実させる第一歩を踏み出してみませんか？
自分時間を充実させる！「ソロ活診断チャート」
「ソロ活をとおして、“自分を優先していいんだ”と思えることが、自分ファーストへの第一歩」と話すのは、ソロ活に詳しい朝井麻由美さん。
「『家族や周りに合わせなきゃ』という思い込みを手放せるのも、ソロ活の魅力。『自分はなにが好きなのか』に気づくきっかけにもなります。このチャートをヒントにして自分の本音を知り、やりたいことを自由に楽しんでみてください」
●ソロ活診断チャート
自分時間になにをすればいいかわからない人、必見！ 「ソロ活診断チャート」をチェックして、自分にあったソロ活を見つけましょう！
Aのあなたは「家食べソロ活」
家族の好みに縛られず、「自分が食べたいものだけ」をとことん楽しんで。つくるのが面倒な人はコンビニやデパ地下、お取り寄せで好物を買って、ひとり晩酌を満喫するのもよいでしょう。
・おすすめの過ごし方
自分のために好きな料理をつくる／コンビニ爆買い／出前を取ってパーティ／ひとり晩酌
・上級者向け
お取り寄せ
Bのあなたは「外食べソロ活」
ひとりごはんが苦にならないなら、外食に挑戦を。慣れない人はカフェやホテルランチなど入りやすい店から始めても。好きなものを繰り返し注文するのもいいですね。
・おすすめの過ごし方
ひとりラーメン／ひとり焼き肉／せんべろチャレンジ／カフェで複数メニュー注文
・上級者向け
ひとりアフタヌーンティー
Cのあなたは「まったりソロ活」
長時間の外出は難しいけど「ひとりでのんびり過ごしたい」という人へ。家族の目を気にせず、自分のペースで好きなことに没頭するだけで、気分転換やストレス発散になります。
・おすすめの過ごし方
マンガ一気読み／サブスクでドラマ一気見／懐かしのゲームをやる／ひとりカラオケ
・上級者向け
ひとりプラネタリウム
Dのあなたは「アクティブソロ活」
体を動かすことでリフレッシュできるタイプの人はこちら。未経験のスポーツに挑戦したり、かつて打ち込んでいた競技を再開してみては。自然のなかを歩くだけでもすっきり！
・おすすめの過ごし方
公園で散歩／ジムで運動（体験レッスンでも）／ひとりボウリング／ひとりボルダリング／山登り
・上級者向け
ソロキャンプ
Eのあなたは「旅ソロ活」
だれにも気をつかわず、自分のペースで行きたい場所へ行けるのがひとり旅の魅力。宿泊が難しければ、まずは日帰り温泉や、ひとり参加OKのバスツアーから始めるのもおすすめ。
・おすすめの過ごし方
日帰りスーパー銭湯／ひとりバスツアー／鉄道旅／ひとり果物狩り
・上級者向け
ひとり海外旅行
Fのあなたは「スペシャルソロ活」
普通のソロ活ではものたりないという好奇心旺盛な人や、ソロ活に慣れている人は高級スパやひとりフレンチにトライ！ 非日常の時間を過ごせば、明日からもがんばれるはず。
・おすすめの過ごし方
高級スパ・エステ／ひとり工場夜景クルーズ／ひとりテーマパーク／ホカンス
・上級者向け
ひとりコースディナー