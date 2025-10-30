【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年11月3日〜11月9日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月3日〜11月9日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分の行動をコントロールしていくでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
臨機応変な行動が取れるようにしていきます。起きる事柄に対して、その都度選択も変えていくでしょう。仕事や公の場では時と場合によって心を鬼にして周りの人と関わることがあるようです。任されている使命などを邪魔されないようにするでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
なるべく安定した態度で過ごすようにします。穏やかな雰囲気作りが上手になってくるでしょう。相手との時間も多めに取りたくなります。シングルの方は、幼さが残る人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの良い所に沢山気付いてくれています。
｜時期｜
11月5日 戦う ／ 11月7日 怒ってしまう
｜ラッキーアイテム｜
座布団
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞