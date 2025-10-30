8月に、サッカー元日本代表の松井大輔と離婚していたことを明かした女優の加藤ローサが、10月29日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演。子どもに厳しく注意するエピソードが波紋を呼んでいる。

「この日は、ママタレントによる『思春期の子育て悩み相談SP』でした。そこで、2児の母である加藤さんは、11歳になる次男のスマホアプリ課金についてトークしました」（芸能記者）

ある日、次男から課金したいと言われた加藤は「ダメ」と答えると、「ケチ」と言い返されたという。それに対する加藤の“説教”はーー。

「加藤さんは次男に対して、真剣な表情で『与えなくていいものを与えて、月、数千円払っています。機種代はいくらでした。それに感謝の気持ちが1mmもなく、課金してくれ、できないならケチというのは、なんて愚かなんだ!』と注意しました。

さらに『このアプリだって、大人たちが真剣な顔をして、どう課金させるか、罠を作ってるんだよ』と語り『これから課金したいと思ったら、俺は罠に引っかかってるんだと思ったほうがいい』と説き伏せ、息子をあきらめさせたそうです」（同前）

この加藤の教育方針について、Xでは、

《加藤ローサの子育て、大丈夫か。と、思ってしまう。》

《加藤ローサさん、自分の息子に「愚かだ」っていうタイプだったのか》

など、イメージとのギャップに驚きの声が寄せられている。

「加藤さんは、松井さんとの離婚後も同居を続けていると公表しており、その後も別居したという報告がないため、“離婚後同居”が続いてると思われます。一方、松井さんのInstagramには、たびたび友人と飲み歩く写真が投稿されており、高島礼子さんや吉田沙保里さん、狩野舞子さんなど女性タレントとのパーティシーンが目立ちます。

同じ屋根の下で派手な生活を続ける元夫を見ながら、加藤さんは反面教師の姿を見せ、子どもたちに倹約や感謝の心を厳しく教えているのかもしれません。“シンママ”として、しっかりとしつけをしないといけないという責任感のあらわれともいえるでしょう」（芸能プロ関係者）

加藤のしつけを、松井はどう感じてみているのだろうか。