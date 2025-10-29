竹内涼真　ハリセンボン近藤春菜に送った“昭和すぎる”DM…『じゃあつく』で演じる“昭和男”再現と「豪華すぎる交遊録」に大反響

人気俳優と人気お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜とのやりとりが話題となっている。

「10月26日、人気お笑いコンビ『ハリセンボン』近藤春菜さんが自身のInstagramを更新しました。写真には、DMの様子と思しき文面が並んでおり、2枚目の写真には大きなおにぎりの写真が添えられています。

話題を呼んだのは、DMの内容と相手です。この写真には、俳優の竹内涼真さんがメンションされており、DMの相手が竹内さんであることが伺えます。さらに、そのDMには竹内さんから《あんまり強く握りすぎないように》など、“上から目線”なアドバイスが書き込まれていました。これに近藤さんが《あ、うん。ごめんね。》などと返事をすると、竹内さんが《はるながもっと上を目指せるって意味でのアドバイスだから》と、またしても少し的外れなフォローを入れています。

こうした写真とともに、近藤さんは投稿で《なんか、かつおさんからメールきた、、あゆめろの気持ちがとってもわかったはるめろです》などと書き込んでいました。竹内さんからの“昭和気質”なやり取りと、近藤さんの意外な交友に注目が集まっています」（芸能記者）

今時珍しい、家事への細かいアドバイスだが……。SNSでは意外にも、「勝男さんからのメッセージ面白い」など、好意的な反応が相次いで投稿されているのだ。

「竹内さんは、ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に出演中。竹内さん演じる主人公・勝男は、『料理は女性が作るもの』など、古い価値観がぬぐえない亭主関白なイケメンという役柄です。今回の近藤さんの投稿は、竹内さんが演じている勝男の役柄を再現したもののようです。手厳しい文面も、竹内さんなりのユーモアなんでしょうね。SNSの反応を見ても、ドラマファンなどから大ウケのようです。こうしたやり取りも、2人の間柄が親しいからできるものでしょう」（芸能記者）

それにしても、竹内と近藤の交友は意外なような気もするが……。

「近藤さんは、お笑い芸人やタレント、スポーツ選手、女優と幅広い交友関係をもっていることは、業界では有名な話です。彼女を中心とした集まりは“春菜会”と呼ばれています。今年の4月には、吉高由里子さん、森カンナさん、ベッキーさんの3人と誕生日を祝った様子が近藤さんのInstagramに投稿され、『豪華すぎる！』と話題になりました。竹内さんとも、Instagram上で相互フォローの状態になっているので、交友があったのでしょう」（同前）

春菜と竹内の掛け合いが、絶賛放映中のドラマの宣伝にも一役買ったようだ。