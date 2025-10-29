Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで「AmazonスマイルSALE 」を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、片手でピタッ、360°ぴったり角度に決まる、Anker（アンカー）の「Nano Car Mount」や、1秒で着脱＆片手操作可能な、UGREEN（ユーグリーン）の「magsafeホルダー」など、今すぐ使える車載ホルダーがお得に登場しています。

角度調整が自在な「Nano Car Mount」が23％オフなど、Ankerのスマホホルダーやカーチャージャーがお買い得！

Anker Nano Car Mount (Magnetic, 着脱式パッド)車載ホルダー カーマウント スマホホルダー 360°回転 最大45°まで傾けられる 180°まで調整 形状記憶が可能な高耐久設計 iPhone 16/15/ 14 / 13 / 12シリーズ Androidシリーズ対応 ※ワイヤレス充電非対応 3,090円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker PowerDrive Speed 2/24W/2ポート/カーチャージャー/PowerIQ対応/iPhone/iPad/Android各種対応 1,090円 （16％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Nano Car Charger (75W, 巻取り式 USB-Cケーブル) iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC iPad 各種 その他機器対応 3,990円 （クーポン利用で600円オフ） Amazonで見る PR PR

エアコン吹き出し口やダッシュボードなどに対応する、UGREENのマグネット式車載ホルダーが25％オフ！

UGREEN 車載ホルダー magsafe式 エアコン吹き出し口 マグネット 超強磁力 magsafeホルダー 片手操作可能 車 スマホホルダー マグセーフ 車 携帯ホルダー 横型縦型吹き出し口対応 取り付け簡単 4.3-7.6インチ対応 iPhone 16/15/14/13/12など対応 メタルリング付き 1,348円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN 車載ホルダー magsafe式 吹き出し口 マグネット 超強磁力 片手操作 車 スマホホルダー マグセーフ 車 携帯ホルダー エアコン吹き出し口対応 自由度高い 取り付け簡単 4.3-7.6インチ対応 iPhone 16/15/14/13/12など対応 メタルリング付き 1,724円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN マグネット式 スマホホルダー MagSafe対応 車載ホルダー 360°回転可能 アルミ合金製伸縮アーム 車 ダッシュボード 超強磁力 マグセーフ 携帯ホルダー メタルリング付き iPhone 16/15/14/13/12シリーズなど対応 4.3-7.6インチ対応 1,874円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN 車載ホルダー マグネット式 magsafe対応 超強磁力 片手操作 車 スマホホルダー 車 携帯ホルダー エアコン吹き出し口対応 360°回転可能 安定性 取り付け簡単 4.3-7.6インチ対応 iPhone 16/15/14/Samsung/Xperia/LG/Huaweiなど対応 1,573円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

32％オフも。片手操作ができて、快適にドライブを楽しめるPhilipsのマグネット車載スマホホルダーがセール特価に！

Philips (フィリップス) 車載スマホホルダー マグネット magsafeホルダー 15W急速充電 携帯ホルダー 自由調整 超強力吸着 片手操作 車用ホルダー 3M粘着テープ 繰り返し利用可能 カー用品 全機種対応 DLK2301Q 3,580円 （28％オフ） Amazonで見る PR PR

Philips (フィリップス) 車載スマホホルダー マグネット magsafeホルダー 超強力吸着 携帯ホルダー 自由調整 片手操作 車用ホルダー 3M粘着テープ 繰り返し利用可能 カー用品 全機種対応 DLK2301B 1,990円 （32％オフ） Amazonで見る PR PR

Philips (フィリップス) マグネット車載スマホホルダー magsafeホルダー 超強力吸着 真空吸盤 携帯ホルダー 多角度調整 360°回転な台座 車用ホルダー 折りたたみ式 片手操作 カー用品 全機種対応 DLK4131B 2,280円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

360度回転が可能で縦向き・横向きに調節できる、エレコムの車載スマホホルダーが14％オフ！

エレコム 車載スマホホルダー マグネット magsafeホルダー 360度回転 【メタルリングステッカー付属 magsafe非対応でも使用可能】 ワンタッチ着脱 ブラック CARWS25HM01BK 2,150円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年10月29日19時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「AmazonスマイルSALE」