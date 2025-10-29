この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」で、「【ダイエット】私が仕事で忙しい中どのように減量したのか解説します【食事制限】」と題した動画を公開。多忙な医師でありながら、ボディビル大会に向けて過酷な減量を成功させた自身の経験に基づき、食事制限の具体的な方法と考え方を解説した。



高須氏はまず、ボディビルにおける「減量」は、肥満の人が標準体重を目指す「普通のダイエット」とは全く異なると説明する。大会で評価されるためには、筋肉量を維持しつつ体脂肪率を一桁まで落とし、筋肉の筋（ストリエーション）や溝（カット）を際立たせる必要があり、「標準体重の人がさらにバキバキになるのは、はるかに大変だ」と、その過酷さを語った。



その上で、多忙な中でも減量を成功させる最大のコツとして「オフのときに太らないこと」を挙げる。高須氏は、大会に出ない期間も体脂肪率を10〜13%程度に維持することで、減量期間が短くて済み、精神的・肉体的な負担を大幅に軽減できると説明。「ダイエットで一番大事なのは、いかに痩せるかじゃなくて、太らないようにすること」が持論であると力説した。



具体的な食事内容については、「カロリー計算が絶対大事」と述べ、摂取を避けているものを列挙した。ポテトチップスなどの「お菓子」、果汁100%を含む「ジュース」、とんかつなどの「揚げ物」は、糖質と脂質の塊で栄養価が低い「エンプティカロリー」であるため、基本的に口にしないという。どうしても甘いものが欲しくなった際は、高カカオチョコレートやプロテイン、ゼロカロリーのゼリーなどを活用していると明かした。高須氏はこのように、科学的知識に基づいた徹底した食事管理と、強い精神力を持つことが、厳しい減量を乗り越える鍵であると結論付けた。