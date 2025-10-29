グーグル（Google）は現地時間28日、生成AI「Gemini」でプレゼンテーションのスライドを作成できる機能を追加した。

Canvasを使い、プロンプトでアイデアを入力したり、資料をアップロードしたりすることで、Geminiがテーマや関連画像を載せたスライドを生成する。生成した資料は、Googleスライドに直接出力され、ユーザーは、スライドをさらに改良したりほかのユーザーと共同作業したりできる。

たとえば、営業担当者が販売概要や会社概要をアップロードして、最初の宣伝資料を作成したり、キャンペーンの概要や製品情報を入れて発売のプレゼン資料を生成したりできる。

ほかにも、学校の先生が魅力的な視覚教材を作成し、授業の導入にすれば、時間を指導戦略の準備に充てられるようになる。

プレゼン資料の生成機能は、Geminiのブラウザ版（Gemini Webとモバイル版サイト）で利用でき、iOSやAndroidアプリでも近日中に対応するとしている。機能は、Google WorkspaceやGoogle AI Pro、Ultraなどのユーザー向けに11月12日までに順次展開される。