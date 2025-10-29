・日経レバが活況呈し最高値圏を快走、個人投資家など短期筋の参戦活発で取組妙味も

・ティムコがＳ高、日本初の純国産熊撃退スプレー販売で注目度上昇

・日立建機が反発し上場来高値更新、回復基調反映させ２６年３月期業績予想を上方修正

・大有機が切り返し急、先端半導体材料で海外マネーの評価高まり新値街道

・トーエネクは急反騰し新高値、今期利益・配当予想の増額修正を評価

・アドテストが急反騰、２６年３月期業績予想の上方修正と自社株買い発表を好感

・高砂熱は大幅反発で上場来高値更新、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

・クオリプスが大幅反発、ヒトｉＰＳ細胞由来心筋細胞シートが希少疾病用再生医療等製品に指定

・トクヤマが急反発、半導体関連製品堅調で上期営業利益は３７％増で着地

・日車両がカイ気配で急速切り返しへ、今期２度目の増額修正で営業１８％増益見通しに

・ソフトバンクＧが４日続伸、米ハイテク株高追い風にＡＩ電力インフラでも存在感



